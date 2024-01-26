Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bu yana yüzde 45 artarak rekor seviyeye ulaştı. Atmosferdeki sera gazları miktarı, insan faaliyetleri, üretim ile tüketimde sürekli artış, iş ve aşırı fosil yakıtlarının kullanımı nedeniyle sürekli yükseliyor.
KARBONDİOKSİT DEĞERLERİNİN 144 YILDA DEĞİŞİMİ
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yıllık süreçte atmosferde bulunan karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) civarında seyretti.
Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan karbondioksitin değeri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken bu değer 2023 yılında yüzde 45 artışla 421 ppm'ye ulaştı.
1880 yılından bugüne karbondioksit değerleri ise şöyle sıralandı
Yıl CO2 (ppm)
1880 290,8
1890 294,4
1900 295,7
1910 300,1
1920 303,4
1930 307,5
1940 311,3
1950 311,3
1960 316,9
1970 325,7
1980 338,8
1990 354,4
2000 369,6
2010 389,9
2020 415,4
2023 421,86