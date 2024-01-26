Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı

ATMOSFERE SALINAN KARBON ORANINI NASIL AZALTIRIZ

Salınan karbon oranını nasıl azaltacağımız hakkında konuşan Prof. Dr. Toros, "Kaynakların bizden sonraki nesil aktarılacak şekilde verimli kullanılması gerekiyor.

Fosil yakıtların kullanımını azaltmalıyız. Yenilebilir enerji kaynaklarını daha verimli ve daha çok kullanmamız gerekiyor. Bunun yanında tasarruf yapmalıyız. İhtiyacımız olmayan ürünleri almamalıyız. Yapay zekayı kullanarak olası riskleri önceden tahmin etmeliyiz. Burada hem hükümetlere hem yerel yönetimlere hem de bireylere görevler düşüyor. Atmosferdeki karbondioksit oranı her geçen yıl artmaya devam ediyor. 1880 yılında 290 ppm olan karbondioksit oranı bu aralık sonunda 421 ppm değerine ulaştı. Yani yüzde 45'lik bir artış oldu."