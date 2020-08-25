Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, havadan karbondioksiti çıkarabilen teknolojilerin gelecekteki gıda fiyatları üzerinde büyük etkisi olabileceği açıklandı. Bilim insanları küresel ısınmayı kontrol altında tutmak için atmosferden karbondioksiti çıkaran makinelere ihtiyaç duyulacağını, ancak bu cihazların enerji, su ve arazinin adil kullanımını engelleyeceğini bildirdi. Bu kapsamda yayımlanan rapora göre, 2050 yılına kadar gıda mahsulü fiyatları dünyanın bazı bölgelerinde beş kattan fazla artacak.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 12:01

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 1

KÜRESEL ISINMA EŞİĞİNİN 1,5 DERECENİN ALTINDA OLMASI HEDEFİ

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ardından araştırmacılar, küresel ısınma eşiğini 1,5 derecenin altında tutmanın pratikte nasıl sağlanabileceği üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 2

30 YILDA SIFIR EMİSYONA ULAŞILMASI GEREKİYOR

2018 yılında yapılan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde  (IPCC)  bu sorun ele alındı ve 1,5 derecelik sıcaklık artışının altında kalmak için dünyanın 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmasını gerektiğı ve  aynı zamanda atmosferden büyük miktarlarda karbondioksin temizlenmesi ve depolanması gerektiği açıklandı.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 3

"TARIM ARAZİLERİNİN YERİNİ ALABİLİR" ELEŞTİRİSİ

Bunun nasıl başarılacağına dair fikirlerden biri ise Karbon Yakalama ve Depolamalı Biyoenerji (BECCS). Bu kapsamda karbondioksiti  emen ekinlerin yetiştirilmesi, ardından bitkilerde depolanan karbonun elektrik üretmek için yakılması haedefleniyor. Bu fikre karşı çıkanlar, BECCS’in uygulanması için  küresel nüfusun arttığı bir dönemde tarım arazileri yerine büyük miktarda karbon arazisi  konuşlandırılmasına ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 4

Büyük ilgi uyandıran diğer bir teknoloji ise  İsviçre ve Kanada’da başarıyla uygulanan makinelerin doğrudan atmosferden karbondioksiti çektiği Doğrudan Hava Yakalama (DAC). Ancak, bu teknolojinin mahsul ve gıda fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda bugüne kadar çok az araştırma yapıldı.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 5

ÇOK BÜYÜK MİKTARLARDA ENERJİ VE SU KAYNAĞI GEREKİYOR

ABD’de Virgina Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışmada  DAC dahil olmak üzere bir dizi negatif emisyon teknolojisinin geniş ölçekli etkileri incelendi. Yayımlanan raporda, bu makineleri çalıştırmak için ihtiyaç duyulan enerji ve su kaynaklarının çok büyük ölçekte olacağını belirtildi.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 6

MEVCUT DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN YÜZDE 115'İNE DENK

Bununla birlikte çalışmanın yazarları, sürecin işlemesi için DAC'nin büyük miktarda ısıya ihtiyacı olacağını ve mevcut küresel doğalgaz tüketiminin yüzde 115'ine eşit enerji gerektirdiğini söyledi. 

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 7

Diğer taraftan, DAC için su da önemli bir maliyet oluşturuyor, 2050’de bu teknolojinin, şu anda küresel elektrik üretiminde kullanılan suyun yüzde  35'ini kullanan makinelerle eşdeğer bir su tüketimi yapması öngörülüyor.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 8

Öte yandan DAC, tarım için gerekli arazi miktarını azaltırken, yine de önemli miktarda enerji mahsulüne ve yeni ormanlara ihtiyaç olacak.

Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir - 9

EN KÖTÜ SAHRAALTI AFRİKA ETKİLENECEK

Rapora göre, DAC'nin yaygın kullanımı ile dünyanın birçok yerinde mısır, buğday ve pirinçte önemli fiyat artışları görecek. En kötü etkilenen bölgeler ise 2050 yılına kadar fiyatların yüzde  5-600 oranında artabileceğini görebilecek olan Sahraaltı Afrika olacak. Bununla birlikte, Hindistan, Pakistan ve Asya'daki diğer birçok ülkede fiyatlar üç ile beş katına, Avrupa ve Güney Amerika’da ise  fiyatlar iki veya üç katına çıkarabilir.

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