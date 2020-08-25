Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir

EN KÖTÜ SAHRAALTI AFRİKA ETKİLENECEK

Rapora göre, DAC'nin yaygın kullanımı ile dünyanın birçok yerinde mısır, buğday ve pirinçte önemli fiyat artışları görecek. En kötü etkilenen bölgeler ise 2050 yılına kadar fiyatların yüzde 5-600 oranında artabileceğini görebilecek olan Sahraaltı Afrika olacak. Bununla birlikte, Hindistan, Pakistan ve Asya'daki diğer birçok ülkede fiyatlar üç ile beş katına, Avrupa ve Güney Amerika’da ise fiyatlar iki veya üç katına çıkarabilir.