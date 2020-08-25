Atmosferdeki karbondioksiti temizlemek gıda fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir

ntv.com.tr 25.08.2020 - 12:01
2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ardından araştırmacılar, küresel ısınma eşiğini 1,5 derecenin altında tutmanın pratikte nasıl sağlanabileceği üzerine çalışmalar yapmaya başladı.
2018 yılında yapılan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) bu sorun ele alındı ve 1,5 derecelik sıcaklık artışının altında kalmak için dünyanın 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmasını gerektiğı ve aynı zamanda atmosferden büyük miktarlarda karbondioksin temizlenmesi ve depolanması gerektiği açıklandı.
Bunun nasıl başarılacağına dair fikirlerden biri ise Karbon Yakalama ve Depolamalı Biyoenerji (BECCS). Bu kapsamda karbondioksiti emen ekinlerin yetiştirilmesi, ardından bitkilerde depolanan karbonun elektrik üretmek için yakılması haedefleniyor. Bu fikre karşı çıkanlar, BECCS’in uygulanması için küresel nüfusun arttığı bir dönemde tarım arazileri yerine büyük miktarda karbon arazisi konuşlandırılmasına ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.
Büyük ilgi uyandıran diğer bir teknoloji ise İsviçre ve Kanada’da başarıyla uygulanan makinelerin doğrudan atmosferden karbondioksiti çektiği Doğrudan Hava Yakalama (DAC). Ancak, bu teknolojinin mahsul ve gıda fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda bugüne kadar çok az araştırma yapıldı.
ABD’de Virgina Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışmada DAC dahil olmak üzere bir dizi negatif emisyon teknolojisinin geniş ölçekli etkileri incelendi. Yayımlanan raporda, bu makineleri çalıştırmak için ihtiyaç duyulan enerji ve su kaynaklarının çok büyük ölçekte olacağını belirtildi.
Bununla birlikte çalışmanın yazarları, sürecin işlemesi için DAC'nin büyük miktarda ısıya ihtiyacı olacağını ve mevcut küresel doğalgaz tüketiminin yüzde 115'ine eşit enerji gerektirdiğini söyledi.
Diğer taraftan, DAC için su da önemli bir maliyet oluşturuyor, 2050’de bu teknolojinin, şu anda küresel elektrik üretiminde kullanılan suyun yüzde 35'ini kullanan makinelerle eşdeğer bir su tüketimi yapması öngörülüyor.
Öte yandan DAC, tarım için gerekli arazi miktarını azaltırken, yine de önemli miktarda enerji mahsulüne ve yeni ormanlara ihtiyaç olacak.
Rapora göre, DAC'nin yaygın kullanımı ile dünyanın birçok yerinde mısır, buğday ve pirinçte önemli fiyat artışları görecek. En kötü etkilenen bölgeler ise 2050 yılına kadar fiyatların yüzde 5-600 oranında artabileceğini görebilecek olan Sahraaltı Afrika olacak. Bununla birlikte, Hindistan, Pakistan ve Asya'daki diğer birçok ülkede fiyatlar üç ile beş katına, Avrupa ve Güney Amerika’da ise fiyatlar iki veya üç katına çıkarabilir.