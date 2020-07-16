Atmosferdeki metan gazı rekor seviyeye ulaştı

"İNSANLAR BİTKİSL DİYETLERE YÖNLENMELİ"

“Karbondioksitteki artış hala savaşılması gereken bir olgu, ancak metan gazıyla meydana gelen kresel ısınma çok daha ciddi sonuçlar doğrabilir. Drone ve uyduları kullanarak metan süper yayıcılarını bulma fırsatları konusunda iyimserim. Ancak, bir milyar besi ineği ve bir milyar koyundan gelen emisyonlar göz ardı ediliyor ve bunun azaltılması gerekiyor ” diyen Rob, metan gazı emisyonlarının azalması için küresel et tüketimindeki artışın önlenmesi gerektiğini ve insanların daha bitkisel diyetlere yönlenmesi gerektiğini açıkladı.