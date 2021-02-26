Atom bombalarından en uzun ömürlü hayatlara: Japonların uzun yaşam sırları nelerdir?

Japonya'nıun en büyük 3’ncü şehri Nagano en uzun yaşam beklentisine sahip şehir olurken Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019'daki en son raporu, Japonya'nın ortalama yaşam beklentisini 83,7 yıl (kadınlar için 86,8 ve erkekler için 80,5 yıl) olarak ortaya koydu. Dünya ortalaması ise 69,1’de kaldı. Guinness Dünya Rekorları'na göre Şubat 2020'de gülümsemeye inanan ve tatlı dişe sahip Japon bir Japon, 112 yaş 344 günlük dünyanın en yaşlı erkeği oldu.

1945 yılının Ağustos ayında iki atom bombasına maruz kalan Japonya, uzun yıllar toparlanmak için büyük çaba harcarken son 20 yılda bu durum iyice kendini göstermeye başladı ve ülke uzun yaşam endeksinde ilk sıralardan aşağıya inmedi.

Bu durum elbette ki kendiliğinden gerçekleşmedi. Japonya'nın uzun yaşam sırrı diyet, egzersiz, kültürel faktörler ve genetik olarak açıklanabilir ancak durum sözle anlatılacak kadar basit değil. İşte Japonların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarıyla ilgili 9 neden..