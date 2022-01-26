Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi

"BOSNA'DA YAŞANANLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Kendisi hakkında yapılan Greta adlı belgeselde konuşan Ferušić Weinfeld, “İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa sıkıntı ve acı içindeydi. Ancak, Bosna Savaşı sırasında, sadece kuş uçuşu mesafede olmasına rağmen, insanlar burada neler olduğunu fark etmeden normal hayatlar yaşadılar” demişti.