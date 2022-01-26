Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi

Haberler - ntv.com.tr - AP 26.01.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 11:59
1924'te Sırbistan'ın kuzeyinde doğan Ferušić, 1944 yılında, daha sonra Polonya'daki kampta öldürülen birkaç aile üyesiyle birlikte Auschwitz'e sürüldü. Ailesinde, soykırımdan tek kurtulan oydu.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Sırbistan'a dönen Ferušić, Belgrad'da mimarlık okudu ve daha sonra Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'ya taşındı.
Saraybosna Üniversitesi Mimarlık fakültesinde profesör olarak çalışan Ferušić, akademik kademelerde yükselerek okulun dekanı oldu.
Ancak Yugoslavya'nın şiddetli bir şekilde dağılması sürecinde Ferušić yeniden savaşın çapraz ateşine yakalandı.
1992 ile 1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında, Sırp güçlerinin Saraybosna'yı kuşatması ve1600'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin kişinin öldürüldüğü, yıllarca süren bir kuşatma sırasında Ferušić tahliye edilmeyi reddetti.
Kendisi hakkında yapılan Greta adlı belgeselde konuşan Ferušić Weinfeld, “İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa sıkıntı ve acı içindeydi. Ancak, Bosna Savaşı sırasında, sadece kuş uçuşu mesafede olmasına rağmen, insanlar burada neler olduğunu fark etmeden normal hayatlar yaşadılar” demişti.
Ferušić hakkındaki belgeseli yöneten Haris Pašović ise Facebook'ta paylaştığı mesajda, “Muhteşem bir insan gitti. Birçok korkunç şeyi atlatmayı başarmıştı” dedi.
Öte yandan, Ferušić'in dramatik yaşam öyküsünü anlatan “Greta” adlı belgesel, 1997'de gösterime girmesinin ardından birçok uluslararası film festivalinde yer aldı. Filmde, Ferušić kuşatma sırasında Saraybosna'da kalma kararını şöyle açıkladı:
“Zaten hayatımda evimi birçok kez terk etmek zorunda kaldım. Bir daha asla isteyerek evimden ayrılmayacağım.”
2004 yılında Ferušić, Nazi toplama kamplarından kurtulanları onurlandıran bir Polonya nişanı olan Auschwitz Haçı ile ödüllendirildi. Dünya, 1939 ve 1945 yılları arasında Naziler ve destekçileri tarafından 6 milyon Avrupalı Yahudi'nin soykırımına tanık oldu.