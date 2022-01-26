Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi

Bosna Hersek’teki Yahudi cemaatinin temsilcilerine göre, hem Auschwitz ölüm kampından hem de Saraybosna kuşatmasında Boşnak soykırımdan sağ kurtulan Greta Ferušić Weinfeld adlı kadın geçen Pazartesi günü 97 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ferušić, "2. Dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa acı içindeydi. Ancak, Bosna Savaşı sırasında insanlar burada neler olduğunu fark etmeden normal hayatlar yaşadılar" yaşadılar diyerek dünyanın Bosna'da yaşananlara sessiz kalmasına tepki göstermişti.

Haberler - ntv.com.tr - AP 26.01.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 11:59

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 1

1924'te Sırbistan'ın kuzeyinde doğan Ferušić, 1944 yılında, daha sonra Polonya'daki kampta öldürülen birkaç aile üyesiyle birlikte Auschwitz'e sürüldü. Ailesinde, soykırımdan tek kurtulan oydu.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 2

İkinci Savaşı’nın sona ermesinden sonra Sırbistan'a dönen Ferušić, Belgrad'da mimarlık okudu ve daha sonra ’in başkenti Saraybosna'ya taşındı.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 3

Saraybosna Üniversitesi Mimarlık fakültesinde profesör olarak çalışan Ferušić, akademik kademelerde yükselerek okulun dekanı oldu.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 4

Ancak Yugoslavya'nın şiddetli bir şekilde dağılması sürecinde Ferušić yeniden savaşın çapraz ateşine yakalandı.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 5

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

1992 ile 1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında, Sırp güçlerinin Saraybosna'yı kuşatması ve1600'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin kişinin öldürüldüğü, yıllarca süren bir kuşatma sırasında Ferušić tahliye edilmeyi reddetti.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 6

"BOSNA'DA YAŞANANLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Kendisi hakkında yapılan Greta adlı belgeselde konuşan Ferušić Weinfeld, “İkinci Savaşı sırasında tüm Avrupa sıkıntı ve acı içindeydi. Ancak, Bosna Savaşı sırasında, sadece kuş uçuşu mesafede olmasına rağmen, insanlar burada neler olduğunu fark etmeden normal hayatlar yaşadılar” demişti.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 7

Ferušić hakkındaki belgeseli yöneten Haris Pašović ise Facebook'ta paylaştığı mesajda, “Muhteşem bir insan gitti. Birçok korkunç şeyi atlatmayı başarmıştı” dedi.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 8

Öte yandan, Ferušić'in dramatik yaşam öyküsünü anlatan “Greta” adlı belgesel, 1997'de gösterime girmesinin ardından birçok uluslararası film festivalinde yer aldı. Filmde, Ferušić kuşatma sırasında Saraybosna'da kalma kararını şöyle açıkladı:

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 9

“Zaten hayatımda evimi birçok kez terk etmek zorunda kaldım. Bir daha asla isteyerek evimden ayrılmayacağım.”

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 10

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA 6 MİLYON YAHUDİ SOYKIRIMA UĞRADI

2004 yılında Ferušić, Nazi toplama kamplarından kurtulanları onurlandıran bir Polonya nişanı olan Auschwitz Haçı ile ödüllendirildi. , 1939 ve 1945 yılları arasında Naziler ve destekçileri tarafından 6 milyon Avrupalı ​​Yahudi'nin soykırımına tanık oldu.

Auschwitz ve Boşnak soykırımında hayatta kalan Greta Ferušić Weinfeld yaşamını yitirdi - 11

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