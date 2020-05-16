Avrasya ülkelerinde Covid-19 vakaları ve ölümler artıyor

ÖZBEKİSTAN’DA 48 BİN KİŞİ GÖZETİMDE

Özbekistan, Malezya ve Singapur’dan 237 vatandaşını ülkeye getirdi. Sıhhi Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 9 artarak 2 bin 691'e çıktığını aktardı.

Şimdiye kadar 2 bin 158 kişinin iyileştiğini kaydeden Atabekov, 522 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 8 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Atabekov, toplam 474 bin test yapıldığını, 48 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 kişi yaşamını yitirdi.