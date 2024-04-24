Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? Tarih belli oldu
AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?
Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. İşte, Avrupa Parlamentosu seçimleri tarihi...