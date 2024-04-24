Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? Tarih belli oldu

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?

Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? Tarih belli oldu - 1

Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. İşte, Avrupa Parlamentosu seçimleri tarihi...

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? Tarih belli oldu - 2

SEÇİMLER NE ZAMAN?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? Tarih belli oldu - 3

AB KONSEYİ BAŞKANI DA DEĞİŞECEK

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.

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