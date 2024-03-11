Avrupa silaha sarıldı, ithalat ikiye katlandı
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı alırken, kıtanın silah ithalatı 2019-2023 döneminde 2014-2018 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 94 arttı. Son 5 yılda en büyük silah ihracatçısı ABD olurken, daha önce ikinci sırada yer alan Rusya bu unvanını Fransa'ya kaptırdı.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan jeopolitik risklerin ardından Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı alırken, kıtanın silah ithalatı beş yılda neredeyse iki katına çıktı.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Avrupa'da savaş uçakları, tanklar ve denizaltılar gibi silah ithalatı 2019-2023 döneminde 2014-2018 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 94 arttı.