Avrupa silaha sarıldı, ithalat ikiye katlandı

Rusya-Ukrayna savaşı küresel silah pazarını önemli ölçüde değiştirirken, Ukrayna için en önemli iki ihracat ülkesi, ithal edilen malların yüzde 69'unu sağlayan ABD ve yüzde 30'unu tedarik eden Almanya oldu.



ABD, 2019-2023 döneminde silah ihracatını 2014-2018 dönemine göre yüzde 17 artırarak, bu alandaki liderliğini korudu. Aynı dönemde Rusya'dan yapılan silah teslimatları ise yüzde 53 düştü. 2019-2023 döneminde 107 ülkeye silah satan ABD, bu alandaki "küresel silah tedarikçisi" rolünü artırarak son 5 yılda daha fazla ülkeye silah ihracatı yaptı.