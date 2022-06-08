Avrupa'da grevler ve personel eksikliği nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi: Hangi havalimanları uçuş iptallerinden etkilendi?

İptal edilen uçuşlar günde birkaç sefer yapılan veya alternatif uçuşların bulunduğu yerler arasından seçildi.



Şirket, iptal kararının personel sıkıntısıyla ilgili olmadığını, bu durumdan yolcuların yüzde birinden azının etkilendiğini, söz konusu seferlerde bileti olanlarla iletişime geçildiğini açıkladı.



Brüksel Havayollarının pilotları da haziran sonunda 3 gün greve gidebilecekleri uyarısında bulundu. Kovid-19 salgını döneminde ücretleri düşürülen pilotlar, çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.



Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.