Avrupa'nın en kirli havasına sahip şehri: Üsküp

ntv.com.tr 02.07.2020 - 14:16 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 14:23
BBC'den Jessica Bateman'ın bildirdiğine göre, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp Avrupa’nın en yüksek hava kirliliğine sahip şehirleri listesinde sürekli başı çekiyor. 630 bin nüfuslu kent, yapılan değerlendirmelerde zaman zaman dünyada başı çekiyor. 2018 yılında şehirde hava kirliliği PM 10 seviyesinde ölçüldü ve AB’nin belirlediği limitlerin 202 gün boyunca üzerinde kaldı.
Kuzey Makedonya şu anda Avrupa Birliği (AB) üyesi değil, ancak birliğin şart koştuğu hava kalitesi standartlarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunlar arasında toplu taşıma araçlarının herkese ücretsiz hizmet vermesi, hamile ve 60 yaş ve üstünde olan kişilerin işe gitmekten muaf tutulmaları yer alıyor.
Partiküler kirlilik (PM) havada bulunan katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların bir karışımından oluşuyor. Akciğerlere kadar girebilen çok küçük partiküller 10PM’in altındaki partüküllerden oluşuyor ve solunum sisteminde birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyorlar.
2,5 PM’den daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırıılıyor. 2.5-10 PM aralığındaki partiküller ise “kaba” partiküller olarak adlandırılıyor.
Partikül Madde (PM) seviyesinin Üsküp’te AB’nin standart olarak belirlediği değerden 10 kere daha fazla. Bu hem çapı 10 mikrometreden küçük parçacıklar olan PM10 hem de akciğere girebilen çapı 2,5 mikrometreden küçük olan PM2,5 ölçümlerinde de geçerli.
Bununla birlikte, Kuzey Makedonya’nın çalışmaları sonuç vermiş gibi görünmüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre (DSÖ) ülkede hava kirliliğine bağlı olarak her yıl 4 bin bebek ölümü ve 300 erken ölüm gerçekleşiyor. Kirliliğin ekonomik maliyetinin ise Üsküp’e 570 milyon ile 1,470 milyon arasında olduğu düşünülüyor.
Üsküplülerin belirttiğine göre, şehir o kadar kirli ki solunum hastalığı olan insanlar kaçmak için kentin yüksek kesimlerine taşınıyor ve gençler göç etmeyi hayal ediyor. Ancak, gençler basit bir akıllı telefon uygulaması ile hava kirliliğine karşı savaş açtı.
Üsküp'te hava kirliliği endüstriyel emisyonlar, odun sobaları ve eski arabalardan çıkan egzoz dumanları nedeniyle kış aylarında daha da artıyor.
16 yaşındaki Barsov, her sabah çevresindeki hava kirliliğini ölçmek için akıllı tefonunda bulunan Aircare adlı uygulamayı açtığıı belirterek, “Evimin yakınında iki sensör var ve kışın havanın her zaman kirli olduğunu görüyorum. Eğer yeşil bir daire görürsem, çevremdeki hava idare eder, sarıysa AB limitlerini geçmeyen bir kirlilik vardır ancak dairenin rengi kırmızı ya da daha koyuysa o zaman sağlığım için tehlikeli olan bir kirlilikle karşı karşıyayım demektir” ifadelerini kullandı.