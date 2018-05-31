Avrupa'nın en yaşlı ağacı keşfedildi (1230 yaşında)
Anadolu Ajansı, National Geographic
Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı’nda yaklaşık bin 230 yaşında olduğu sanılan bir çam ağacı tespit etti.
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1Live Science'ın haberine göre, Ecology dergisinde yayımlanan çalışmada, İtalya'nın Tuscia Üniversitesinden bilim insanlarının, milli parktaki eski bir koruda yaklaşık bin 230 yaşında bir ağaç bulduğu belirtildi.
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Son üç yıldır çam üzerinde çalışan araştırmacılar, "Italus" adı verilen ağacın halkalarındaki eksik nedeniyle köklerinden radyokarbon tarihleme örnekleri aldı.
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Çalışmanın liderlerinden Prof. Dr. Alfredo Di Filippo, "Ağacın iç kısmı toz gibiydi, hiç böyle bir şey görmedik. Pek çok yılı temsil eden en az 20 santimetrekarelik kısım eksikti" dedi.
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Çamın köklerinden ağaç halka sayılarını, farklı oranlarda büyüyen gövdede kalanlarla karşılaştıran araştırmacılar, Italus'un ilk halkasının M.S. 789'da oluştuğu tahmininde bulunarak ağacın yaşını hesapladı.
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5Avrupa’nın en eski ağacı, daha önce Yunanistan’da 2016'da bulunan 1077 yıllık bir çam olarak biliniyordu.
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