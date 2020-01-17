Avustralyalı çift çocuklarının yerine modemi tatile çıkardı

Avustralya'da bir çift, aile tatiline çıkmak yerine evde kalmayı tercih eden çocuklarına ilginç bir anı yaşattı. Evdeki modemi alıp tatile çıkan çift çocuklarını evde bırakarak modemin tatile gitmeyi daha çok hak ettiğini söyledi.

Avustralyalı bir çift 3 çocuğu yerine evdeki modemin tatile çıkmayı hak ettiğine karar verdi.

Cassie ve Chris Langan çifti, yapmak istedikleri tatil için çocuklarının çok sıkıcı yorumu ile karşılaştı.

Çift, ''Tatilin değerini bilmeyen üç çocuğu tatile götürmektense evde bulunan modemin daha çok hak ettiği düşündük'' dedi.

Plajla, yolda, eğlence merkezinde bir çok yerde modemle fotoğraf çeken çift görselleri çocuklarına gönderdi.

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflarda çift, ''Modem çocuklar tarafından kullanılmayan ilginç bir gün geçirdi'' yorumunu da ekledi.