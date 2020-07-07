Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina

Avustralya'da vaka sayılarının artmasıyla Melbourne'de karantina uygulamasına gidildi. Dün de şehrin bağlı olduğu Victoria eyaleti 100 yıl sonra komşusuyla sınırları kapatmışlardı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 07.07.2020 - 11:15

ntv.com.tr Avustralya'da corona virüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor.



Melbourne'de yaşayan beş milyondan fazla insan insan karantinaya alındı. CORONA VİRÜSE DAİR BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci şehri.



Kentte vaka sayılarının artmasıyla altı hafta sonra yeniden karantina uygulamasına gidildi.

Son 24 saatte kentte 191 yeni vaka tespit edildi. Karantina uygulamasıyla öğrenciler evlerine dönecek ve restoranlar sınırlı şartlarda paket servis ya da gel-al servise geçecekler.



Ayrıca kentte 3 binden fazla insanın da dışarıya çıkması yasaklandı.

100 YIL SONRA SINIRI KAPATMIŞLARDI Avustralya'da ilk vakalar şubat ayında tespit edilmişti. Mayıs ayına gelindiğinde günlük vaka sayıları 10'un altına gerilemişti.

Ancak Haziran ayının sonlarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı.

İkinci dalga korkusu nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Victoria ve Yeni Güney Galler arasındaki sınırlar kapatıldı.

Böylece iki eyalet arasındaki sınır 100 yıl sonra ilk defa kapatılmış oldu. 1918 yılında başlayan İspanyol gribi salgını nedeniyle iki eyalet arasındaki sınır kapatılmıştı.

Sınır kapama kararının 30 yıl sonra resesyona girme tehlikesi altında olan Avustralya ekonomisini kötü etkileyecek.