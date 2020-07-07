Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina

Avustralya'da vaka sayılarının artmasıyla Melbourne'de karantina uygulamasına gidildi. Dün de şehrin bağlı olduğu Victoria eyaleti 100 yıl sonra komşusuyla sınırları kapatmışlardı.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 11:15

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 1

ntv.com.tr

Avustralya'da corona virüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor.

Melbourne'de yaşayan beş milyondan fazla insan insan karantinaya alındı.

CORONA VİRÜSE DAİR BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 2
Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci şehri.

Kentte vaka sayılarının artmasıyla altı hafta sonra yeniden karantina uygulamasına gidildi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 3
Son 24 saatte kentte 191 yeni vaka tespit edildi. Karantina uygulamasıyla öğrenciler evlerine dönecek ve restoranlar sınırlı şartlarda paket servis ya da gel-al servise geçecekler.

Ayrıca kentte 3 binden fazla insanın da dışarıya çıkması yasaklandı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 4

100 YIL SONRA SINIRI KAPATMIŞLARDI

Avustralya'da ilk vakalar şubat ayında tespit edilmişti. Mayıs ayına gelindiğinde günlük vaka sayıları 10'un altına gerilemişti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 5
Ancak Haziran ayının sonlarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 6
İkinci dalga korkusu nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Victoria ve Yeni Güney Galler arasındaki sınırlar kapatıldı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 7
Böylece iki eyalet arasındaki sınır 100 yıl sonra ilk defa kapatılmış oldu. 1918 yılında başlayan İspanyol gribi salgını nedeniyle iki eyalet arasındaki sınır kapatılmıştı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yeniden karantina - 8
Sınır kapama kararının 30 yıl sonra resesyona girme tehlikesi altında olan Avustralya ekonomisini kötü etkileyecek.

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