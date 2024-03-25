Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi?
Ay tutulması, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Ay tutulmasının nerelerde meydana geleceği ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği belli oldu. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
2024 yılının ilk ay tutulması için geri sayım başladı. Bu yılın gök olayları takvimine göre ay tutulması bugün meydana gelecek. Gökyüzünde bu yıl 2 ay tutulması, 4 süper ay ve 12 dolunay görülecek. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? İşte ayrıntılar...