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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Ay tutulmasının nerelerde meydana geleceği ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği belli oldu. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi? - 1

2024 yılının ilk ay tutulması için geri sayım başladı. Bu yılın gök olayları takvimine göre ay tutulması bugün meydana gelecek. Gökyüzünde bu yıl 2 ay tutulması, 4 süper ay ve 12 dolunay görülecek. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? İşte ayrıntılar...

DÜNYA HABERLERİ

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi? - 2

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi? - 3

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek. Ay tutulması Türkiye'den görülemeyecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi? - 4

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucunda görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir..

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den izlenecek mi? - 5

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz.

Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

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