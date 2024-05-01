"Yabancı ajan" yasa tasarısı | Gürcistan'da, parlamento binasını kuşatan göstericilere müdahale
Gürcistan'da, geçen yıl protestolar sonrası hükümetin geri çektiği "yabancı ajan yasa tasarısı" protestoları devam ediyor. Güvenlik güçleri, yasa tasarısını protesto ederken parlamento binasını kuşatarak girişleri kapatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor.