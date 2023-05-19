Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Dubai kenti, hali hazırda dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa, Jumeirah Camii ve Burj Al Arab Resort gibi birçok dikkat çeken yapıya ev sahipliği yapıyor. Fakat, Dubai durumu bir adım öteye taşıyarak Ay'ı "yeryüzüne indirmey"i planlıyor. 5 milyar dolarlık proje, 4 bin odalı bir otele sahip olacak ve Ay deneyimini Dünya'da yaşamak isteyenlere kapılarını açacak.

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 1

YAKLAŞIK 300 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP OLACAK

Kanadalı girişimci Michael Henderson, halihazırda dünyanın en yüksek binasına ve diğer sıradışı mimari yapılara ev sahipliği yapan Dubai'de 30 metrelik bir binanın üzerine 274 metre yüksekliğinde bir Ay kopyası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

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Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 2

Dubai, halihazırda, corona virüs pandemisi sırasında kendi ülkelerinde uygulanan kısıtlamalardan kaçan zenginler ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında sığınma arayan Ruslar tarafından tetiklenen rekabetçi bir emlak piyasasına sahip. Bu nedenle Henderson,kurucu ortağı olduğu Moon World Resorts Inc. tarafından finanse edilen MOON (AY) adlı emlak projesine müşteri bulmanın zor olmayacağını düşünüyor. 

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 3

The Associated Press'e konuşan Henderson, gök cismi olan Ay’ın kendisinin kendi markası olduğunu ima ederek, "Dünyadaki en büyük 'markaya' sahibiz" dedi. "Markamızı sekiz milyar insan biliyor ve biz henüz başlamadık bile. " açıklamasını yaptı.

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 4

Bununla birlikte MOON projesi;  küresel bir mimari yapının içinde 4 bin odalı bir otel, 10 bin kişiyi ağırlayabilecek bir arena ve konuklara gerçekten Ay’da yürüyormuş hissi verecek bir "Ay kolonisi" ile tamamlanan bir tesisi içeriyor. 

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 5

MOON, ayrıca altındaki kaide benzeri dairesel bir binanın üzerine oturacak ve geceleri parlayacak.

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 6

Moon World Resorts tarafından yaptırılan sanatçı çizimleri ise MOON’un 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya komşu olacağını gösterdi.

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 7

KUMAR BAE'DE SERBEST OLABİLİR

Diğer taraftan MOON projesi aynı zamanda olası bir kumarhane için de alan içeriyor. Ancak, yedi şeyhlikten oluşan bir federasyon olan BAE'de kumar şu anda yasadışı.

Ay yeryüzüne iniyor: Dubai'de 5 milyar dolarlık yeni gayrimenkul projesi - 8

Öte yandan ABD'li otel ve kumarhane zinciri Wynn Resorts, Dubai'nin kuzeyindeki Ras al-Khaimah'ta 2027'de açılacak kumarhane ile birlikte 3,9 dolarlık bir tatil yeri inşa etmeyi planlıyor, bu, yasada bir değişikliğin gelmesi muhtemel olduğu anlamına geliyor.

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