Ayda bin dolar kazançla yaşanabilecek dünyanın en güzel şehirleri: Türkiye'den bir şehir listede

SOFYA, BULGARİSTAN

Bulgaristan hem doğal güzellikleri hem de zengin tarihi ile diğer Avrupa Birliği ( AB) üyesi ülkelerine uygun maliyetli bir alternatif oluşturuyor. Numbeo, Bulgaristan'ın başkentindeki yaşam kalitesinin Paris'tekiyle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak yaşam maliyetinin Sofya'da çok daha ucuz olduğunu ve konaklama ve yaşam masrafları için ayda bin doların (yaklaşık 18 bin lira) yeterli olduğunu belirtti.