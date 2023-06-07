Baba Vanga kehanetleri bir kez daha gündemde... Baba Vanga 2023 yılı için hangi kehanetlerde bulundu?

PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak” demişti.