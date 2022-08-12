Balkız dünya basınında

ORMAN GÜLÜ BALI YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ayının durumu bilim insanlarının da ilgisini çekti. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir" dedi.