Balkız dünya basınında

Düzce’de aşırı miktarda "deli bal" yedikten sonra sersemleyen boz ayı yavrusu Balkız'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. The Guardian, Independent, Bloomberg gibi saygın haber kuruluşlarının yanı sıra pek çok uluslararası haber sitesi Balkız'dan bahsetti.

Haberler - ntv.com.tr 12.08.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 16:21

Balkız dünya basınında - 1

Düzce'nin Yığılca ilçesinde deli bal  üretimi yapan arıcıların sersemlemiş halde bulduğu yavru ayının görüntüleri Türkiye’de gündemde yer almaya devam ederken dünya basının da ilgisini çekti. 

Balkız dünya basınında - 2

Reuters haber ajansı, Independent ve The  Guardian, Balkız adı verilen yavru ayının sevimli görüntülerini haberleştirildi. 

Balkız dünya basınında - 3

"Yüksek doz deli bal: Türkiye'de kurtarılan sarhoş ayı yavrusu" başlığıyla  yabancı basına konu olan Balkız'ın aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı belirtildi.

Balkız dünya basınında - 4

Haberlerde aynı zamanda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilillerin çalışmalarına ve Düzcelilerin hayvanı kurtarma çabaları övüldü.

Balkız dünya basınında - 5

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık üç kilo acı bal yiyen yavru ayı dün Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.

Balkız dünya basınında - 6

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün gözetiminde bulunan yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşaması için annesine ihtiyacı olan yavru ayı 1-2 gün daha gözetim altında tutulacak. Tedavisinin ardından da ormana bırakılacak.

Balkız dünya basınında - 7

ORMAN GÜLÜ BALI YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ayının durumu bilim insanlarının da ilgisini çekti. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir" dedi.

Balkız dünya basınında - 8

Kekeçoğlu, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER