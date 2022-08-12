Balkız dünya basınında

Haberler - ntv.com.tr 12.08.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 16:21
Düzce'nin Yığılca ilçesinde deli bal üretimi yapan arıcıların sersemlemiş halde bulduğu yavru ayının görüntüleri Türkiye’de gündemde yer almaya devam ederken dünya basının da ilgisini çekti.
Reuters haber ajansı, Independent ve The Guardian, Balkız adı verilen yavru ayının sevimli görüntülerini haberleştirildi.
"Yüksek doz deli bal: Türkiye'de kurtarılan sarhoş ayı yavrusu" başlığıyla yabancı basına konu olan Balkız'ın aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı belirtildi.
Haberlerde aynı zamanda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilillerin çalışmalarına ve Düzcelilerin hayvanı kurtarma çabaları övüldü.
Yaklaşık üç kilo acı bal yiyen yavru ayı dün Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün gözetiminde bulunan yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşaması için annesine ihtiyacı olan yavru ayı 1-2 gün daha gözetim altında tutulacak. Tedavisinin ardından da ormana bırakılacak.
Öte yandan, ayının durumu bilim insanlarının da ilgisini çekti. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir" dedi.
Kekeçoğlu, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.