Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki bir çarşıda gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan küle döndü.

Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 1

Yangın, itfaiye ekipleri ve askerler tarafından yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi.

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Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 2

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, elektrik arızası nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.

Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 3

Nisan ayında Dakka'da giysi satılan bir çarşıda çıkan yangında en az 5 bin dükkan küle dönmüştü.

Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 4
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 5
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 6
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 7
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 8
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 9
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 10
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 11
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 12
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 13
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 14
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 15
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 16
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü - 17
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