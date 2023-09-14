Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
Bangladeş’in başkenti Dakka’daki bir çarşıda gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan küle döndü.
Yangın, itfaiye ekipleri ve askerler tarafından yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve askerler tarafından yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi.
Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, elektrik arızası nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.
Nisan ayında Dakka'da giysi satılan bir çarşıda çıkan yangında en az 5 bin dükkan küle dönmüştü.