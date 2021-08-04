Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı

Barbie üreticisi Mattel, Oxford/AstraZeneca’nın corona virüs aşısını tasarlayan bilim insanlarından Prof. Dr. Dame Sarah Gilbert'in oyuncak bebeğini üretti. Gilbert, oyuncak bebek fikrini başta garip bulduğunu, ancak kız çocuklarına ilham vereceğini umduğunu söyledi.

ntv.com.tr - Reuters 04.08.2021 - 10:03

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 1

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’nde aşı bilimi olan Prof. Dr. Sarah Gilbert, son iki yılı oldukça yoğun olarak geçirdi. Covid-19’a karşı geliştirilen Oxford/AstraZeneca aşısının arkasındaki isimlerden biri olan Gilbert, Wimbledon'da ayakta alkışlandı. Şimdi onun onuruna bir Barbie bebek yapıldı.

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 2

ÇOCUKLARIN STEM ALANLARINA YÖNLENDİRMESİNİ UMUYORUM

Gilbert, bu hareketi başlangıçta "çok garip" bulduğunu ancak kız çocuklarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışmaları için ilham vereceğini umduğunu söyledi:

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 3

"Gelecek nesillerin STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) kariyerlerine ilham verme konusunda tutkuluyum ve Barbie'mi gören çocukların bilimdeki kariyerlerinin çevremizdeki dünyaya yardım etmek için ne kadar hayati olduğunu anlayacaklarını umuyorum. Dileğim, bebeğimin çocuklara bir aşı uzmanı gibi farkında olmayabilecekleri kariyerleri göstermesi.”

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 4

FARKLI BİLİM İNSANLARI DA DAHİL EDİLDİ

Bununla birlikte, oyuncak şirketi Mattel, Gilbert’ın yanı sıra dünya çapında  diğer beş kadın bilim insanın da oyuncak bebeklerini yaptı. Bunlar arasında ABD'li sağlık çalışanları Amy O'Sullivan ve Dr. Audrey Cruz, Kanadalı doktor ve aktivist Dr. Chika Stacy Oriuwa, Brezilyalı biyomedikal araştırmacı Dr. Jaqueline Goes de Jesus ve ön saflardaki personel için yeniden kullanılabilir bir giysi tasarlayan Avustralyalı doktor Dr. Kirby White yer alıyor.

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 5

Mattel Barbie ve oyuncak bebeklerinin kıdemli başkan yardımcısı ve küresel başkanı Lisa McKnight, “Barbie, tüm cephe çalışanlarının pandemi ve artan zorluklarla yüzleşirken muazzam fedakarlıklar yaptığını kabul ediyor. Çabalarına ışık tutmak için, gelecek nesillere bu kahramanları anlatabilmek için hikayelerini paylaşıyoruz” diye konuştu.

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 6

Öte yandan, Mattel yıllar içinde, kariyerlerinin kilometre taşlarını kutlamak için Johnny Depp, Jennifer Lopez ve Cher gibi yıldızlara benzeyen bebekler yaptı. Geçen ay tenis yıldızı Naomi Osaka'yı model alan bir Barbie bebek, piyasaya sürülmesinden saatler sonra tükendi.

Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 7
Irk eşitsizliğiyle mücadele etmesi ve kadın haklarını savunmasıyla tanınan Amfo'nun Barbie'si Mart ayındaki Dünya Kadınlar Günü öncesinde piyasaya sürüldü. Mattel ayrıca yakın zamanda İlham Veren Kadınlar serisinin bir parçası olarak bir Rosa Parks Barbie'yi piyasaya sürdü.
Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 8
Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı - 9

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