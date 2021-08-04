Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı

ntv.com.tr - Reuters 04.08.2021 - 10:03
İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’nde aşı bilimi olan Prof. Dr. Sarah Gilbert, son iki yılı oldukça yoğun olarak geçirdi. Covid-19’a karşı geliştirilen Oxford/AstraZeneca aşısının arkasındaki isimlerden biri olan Gilbert, Wimbledon'da ayakta alkışlandı. Şimdi onun onuruna bir Barbie bebek yapıldı.
Gilbert, bu hareketi başlangıçta "çok garip" bulduğunu ancak kız çocuklarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışmaları için ilham vereceğini umduğunu söyledi:
"Gelecek nesillerin STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) kariyerlerine ilham verme konusunda tutkuluyum ve Barbie'mi gören çocukların bilimdeki kariyerlerinin çevremizdeki dünyaya yardım etmek için ne kadar hayati olduğunu anlayacaklarını umuyorum. Dileğim, bebeğimin çocuklara bir aşı uzmanı gibi farkında olmayabilecekleri kariyerleri göstermesi.”
Bununla birlikte, oyuncak şirketi Mattel, Gilbert’ın yanı sıra dünya çapında diğer beş kadın bilim insanın da oyuncak bebeklerini yaptı. Bunlar arasında ABD'li sağlık çalışanları Amy O'Sullivan ve Dr. Audrey Cruz, Kanadalı doktor ve aktivist Dr. Chika Stacy Oriuwa, Brezilyalı biyomedikal araştırmacı Dr. Jaqueline Goes de Jesus ve ön saflardaki personel için yeniden kullanılabilir bir giysi tasarlayan Avustralyalı doktor Dr. Kirby White yer alıyor.
Mattel Barbie ve oyuncak bebeklerinin kıdemli başkan yardımcısı ve küresel başkanı Lisa McKnight, “Barbie, tüm cephe çalışanlarının pandemi ve artan zorluklarla yüzleşirken muazzam fedakarlıklar yaptığını kabul ediyor. Çabalarına ışık tutmak için, gelecek nesillere bu kahramanları anlatabilmek için hikayelerini paylaşıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, Mattel yıllar içinde, kariyerlerinin kilometre taşlarını kutlamak için Johnny Depp, Jennifer Lopez ve Cher gibi yıldızlara benzeyen bebekler yaptı. Geçen ay tenis yıldızı Naomi Osaka'yı model alan bir Barbie bebek, piyasaya sürülmesinden saatler sonra tükendi.