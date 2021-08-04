Barbie aşı uzmanı oldu: Oxford/AstraZenaca aşısını geliştiren Prof. Dr. Sarah Gilbert'ın oyuncak bebeği yapıldı

FARKLI BİLİM İNSANLARI DA DAHİL EDİLDİ

Bununla birlikte, oyuncak şirketi Mattel, Gilbert’ın yanı sıra dünya çapında diğer beş kadın bilim insanın da oyuncak bebeklerini yaptı. Bunlar arasında ABD'li sağlık çalışanları Amy O'Sullivan ve Dr. Audrey Cruz, Kanadalı doktor ve aktivist Dr. Chika Stacy Oriuwa, Brezilyalı biyomedikal araştırmacı Dr. Jaqueline Goes de Jesus ve ön saflardaki personel için yeniden kullanılabilir bir giysi tasarlayan Avustralyalı doktor Dr. Kirby White yer alıyor.