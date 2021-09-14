BBC duyurdu: Taliban, Pençşir Vadisi'nde en az 20 sivili öldürdü

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 14.09.2021 - 10:54
Paylaşılan görüntülerde, askeri teçhizat giyen bir adamın, Taliban üyeleriyle çevrili olduğu ve silah seslerinden sonra yere yığıldığı görülüyor. Bununla birlikte öldürülen adamın ordu mensubu olup olmadığı belli değil. Videodaki bir görgü tanığı ise ölen kişinin sivil olduğu konusunda ısrar etti.
Mesud'un oğlu Ahmed, Afganistan'ın kontrolünü ikinci kez ele geçirdiklerinde Taliban'a karşı direnişe öncülük etti. Ancak geçen hafta Taliban üyeleri, savaşçılarının bayraklarını kaldırdığı görüntüleri yayınlayarak zafer ilan etti. Direniş güçleri ise Ahmed Mesud'un Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yapmasıyla birlikte savaşmaya devam etme sözü verdi.
Şimdi dikkatler, Afganistan'ın başka yerlerinde olduğu gibi Pençşir’de de Taliban'ın yeniden görevde olduğu sırada ne olacağına çevrildi. Taliban vadiye girdiğinde, sakinleri normal şekilde hayata devam etmeye teşvik ettiler. Taliban sözcüsü Malavi Abdullah Rahamani, "Dışarı çıkıp günlük aktivitelerini yapmalılar. Esnaf dükkânına, çiftçi çiftliğine gidebilir. Biz onları, canlarını ve ailelerini korumak için buradayz” açıklamasını yaptı.
Ancak, bölgede çekilen fotoğraf ve videolar bir zamanlar meşgul olan pazar yerlerinin terk edildiğini gösteriyor. İnsanlar vadinin sarp zirvelerinin altında oluşan uzun araç kuyruklarıyla kaçmaya çalışıyor. Ayrıca vilayette gıda ve ilaç kıtlığı konusunda uyarılar yapıldı.
Diğer taraftan Taliban sivilleri hedef aldığını yalanladı. Ancak, Hazara azınlığına mensup kişilerin katledildiği ve bir polis memurunun öldürüldüğüne dair haberlerin ardından bu, sahadaki gerçeğin, Taliban'ın intikam saldırıları olmayacağına dair vaatlerinden farklı olduğunun bir başka işareti.