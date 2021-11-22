Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı

Brüksel'de yaklaşık 35 bin kişi sıkılaştırılan Covid-19 tedbirlerini protesto etti. Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestoda 3 polis ve 1 gösterici yaralandı, 44 kişi gözaltına alındı.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 01:06 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 01:08

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 1

'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine sıkılaştırılan tedbirleri protesto eden yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı protestoda arbede yaşandı.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 2

Yaklaşık 35 bin kişi, öğle saatlerinde Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 3

Topluluk, "Birlikte Özgürlük İçin" ismini verdikleri protesto yürüyüşü kapsamında, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydana doğru harekete geçti.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 4

Bir süre barışçıl şekilde "özgürlük" sloganları atarak yürüyen topluluk, daha sonra çeşitli objelerle polise saldırdı, havai fişekler kullandı, çöp tenekelerini ve barikatları ateşe verdi.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 5

Polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 3 polis ve 1 gösterici yaralandı.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 6

6 polis aracının kullanılamaz hale getirildiği protestoda, 44 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 7

Protestonun organizatörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık hizmetleri için yapısal bir çözüm olmayan kısıtlayıcı özgürlük önlemlerini kınıyoruz" denildi.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 8

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILMIŞTI

Belçika hükümeti, dün itibarıyla vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirmişti.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 9

Yeni tedbirlere göre, iç mekanlarda 50, dış mekanlarda 100'den fazla kişiyi içeren ve "Güvenli Kovid Belgesi" ile girilen yerlerde de maske takmak zorunlu hale geldi.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 10

Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 11

Ayrıca 1 Nisan 2022'den itibaren Covid-19'a karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının, işine son verilmesi kararı alınmıştı.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 12

Salgında 4. dalgayı yaşayan Belçika'da günlük vaka sayıları 10 binin üstünde seyrediyor.

Belçika'da olaylı protesto: 4 yaralı, 44 gözaltı - 13

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