Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray’daki geleneksel Noel hazırlıklarını tamamladı. Çift dekorasyon görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Jill Biden, 25 Aralık’ta kutlanacak Noel için Beyaz Saray’ın hazırlık dair, “Tatil süresince binlerce ziyaretçiyi Beyaz Saray'da ‘Halkın Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu tatil sezonunda yaşanan anılar hepimize Ulusumuzun ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatsın.” ifadelerini kullandı.