Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray’daki geleneksel Noel hazırlıklarını tamamladı. Çift dekorasyon görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı - 1

Jill Biden, 25 Aralık’ta kutlanacak Noel için Beyaz Saray’ın hazırlık dair, “Tatil süresince binlerce ziyaretçiyi Beyaz Saray'da  ‘Halkın Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu tatil sezonunda yaşanan anılar hepimize Ulusumuzun ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatsın.” ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı - 2

SARAY’IN TATİL TEMASI: ÇOCUKLAR

Joe Biden ise 'Biden Express' yazılı oyuncak trenden bir kare fotoğrafla birlikte "Oval ofiste Noel zamanı.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı - 3
Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı - 4
Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı - 5
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