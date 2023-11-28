Beyaz Saray’da Noel hazırlıkları tamamlandı

Jill Biden, 25 Aralık’ta kutlanacak Noel için Beyaz Saray’ın hazırlık dair, “Tatil süresince binlerce ziyaretçiyi Beyaz Saray'da ‘Halkın Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu tatil sezonunda yaşanan anılar hepimize Ulusumuzun ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatsın.” ifadelerini kullandı.