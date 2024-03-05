Bezos, dünyanın en zengin adamı unvanını Musk’tan geri aldı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'u tahtından indirerek dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı. Jeff Bezos 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı.
Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolara çıkarak Tesla'nın sahibi Musk'ın serveti olan 198 milyar doları geride bırakıyor.