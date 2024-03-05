Bezos, dünyanın en zengin adamı unvanını Musk’tan geri aldı

2023'ÜN EN KAZANÇLISI

Tesla hisselerinin yükselmesinin katkısı ile servetini 95 milyar dolar arttıran Musk aynı zamanda 2023'ün en çok servetini artıran milyarderi olarak dikkat çekmişti.

Dünyanın en zengin insanı yarışında lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakan Elon Musk 232 milyar dolarlık serveti ile 2023'ü lider olarak kapatmıştı.