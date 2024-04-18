Biden: Amcamı yamyamlar yedi

Biden "yamyam" yorumlarını, aile tarafından "Bosie Amca" olarak bilinen akrabasının adını taşıyan bir savaş anıtını ziyaret ettiği Scranton, Pennsylvania gezisinde yaptı.

Biden şunları söyledi: (Bosie) o zamanlar çok sayıda yamyamın bulunduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini hiçbir zaman bulamadılar.

Ama ben oradayken hükümet geri döndü ve uçağın parçalarını ve benzerlerini kontrol edip buldular.