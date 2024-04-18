Biden: Amcamı yamyamlar yedi
ABD Başkanı Joe Biden, savaş kahramanı amcasının İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düştükten sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. Biden,amcası Ambrose J. Finnegan'ın uçağının 1940'larda düştüğü bölgede o zamanlar çok sayıda yamyam olduğunu ve amcasının kalıntılarının hiçbir zaman bulunamadığını söyledi.
"UÇAĞI PAPUA YENİ GİNE'DE DÜŞTÜ"
ABD Başkanı Joe Biden, savaş kahramanı amcasının İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düştükten sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü.
Biden, dün yaptığı konuşmada, amcası Ambrose J. Finnegan'ın uçağının 1940'larda düştüğü bölgede o zamanlar çok sayıda yamyam olduğunu ve amcasının kalıntılarının hiçbir zaman bulunamadığını söyledi.