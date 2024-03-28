Biden'ın seçim kampanyası için ender görülen güvenlik önlemleri: 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı
New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu. Etkinliğin yapılacağı binanın çevresine 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı. En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden ile görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.
Biden'ın Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.