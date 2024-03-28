Biden'ın seçim kampanyası için ender görülen güvenlik önlemleri: 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı

BIDEN'LA GÖRÜŞMEK 500 BİN DOLAR

En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.