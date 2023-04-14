Bihu dansı Guinness Rekorlar Kitabı'nda: 10 bini aşkın kişi aynı anda dans etti

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Guinness Dünya Rekorları merkezinden bir hakem huzurunda gösterilerini sunan Hintli sanatçılar, "Bihu" dansı ve "dhol" için küresel bir başarı elde etti.
Başbakan Himanta Biswa Sarma, Hintlilerin 11 bin 304 dansçı ve davulcu ile Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırdığını söyledi.
Bununla birlikte, usta eğitmenler ve dansçılar da dahil olmak üzere her katılımcı, tarihi etkinliğe katıldıkları için 25 bin Hint Rupisi (yaklaşık 6 bin lira) ödül alacak.
Bihu dansı, Assam bölgesindeki Assamese halkı arasında popüler bir dans türüdür. Genellikle çiftler halinde gerçekleştirilir ve tarım sezonunun başlangıcını kutlamak için yapılır.
Bihu dansı üç farklı çeşitte yapılır: Rongali Bihu, Kongali Bihu ve Bhogali Bihu. Rongali Bihu, Nisan ayında kutlanan Assam'ın ana festivallerinden biridir ve yeni bir tarım sezonunun başlangıcını işaret eder.
Kongali Bihu, Ekim ayında kutlanan bir diğer festivaldir ve bu kez hasat zamanını kutlar. Bhogali Bihu ise Aralık ayında kutlanır ve hasatın sonunu kutlar.
Bihu dansı, özellikle kadınların zarif hareketleri ile tanınır. Genellikle sadece birkaç basit adımdan oluşan kolay bir dans olmasına rağmen, dansçıların çevikliği, uyumu ve enerjisiyle ilgi çekicidir. Dans, genellikle özel bir kıyafet olan mekhela chador adı verilen geleneksel Assamese giysisi ile yapılır.
Bihu müziği, genellikle dhol (bir tür davul), pepa (bir tür boru) ve taal (bir tür zil) gibi geleneksel Assamese enstrümanları kullanır. Dansçılar, müzik ritmine uygun olarak adımlarını atarlar ve sıklıkla şarkı söylerler.
Sonuç olarak, Bihu dansı Assam'da çok popüler bir halk dansıdır. Yeni bir tarım sezonunun başlangıcını, hasatın başlangıcını ve sonunu kutlar. Dans, zarif hareketleri ve çevikliğiyle ilgi çekicidir ve özellikle kadınların önemli bir rolü vardır.