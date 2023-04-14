Bihu dansı Guinness Rekorlar Kitabı'nda: 10 bini aşkın kişi aynı anda dans etti

Bihu dansı, özellikle kadınların zarif hareketleri ile tanınır. Genellikle sadece birkaç basit adımdan oluşan kolay bir dans olmasına rağmen, dansçıların çevikliği, uyumu ve enerjisiyle ilgi çekicidir. Dans, genellikle özel bir kıyafet olan mekhela chador adı verilen geleneksel Assamese giysisi ile yapılır.