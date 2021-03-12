Bilim insanları dünyanın “ilk bilgisayar”ı olarak bilinen 2 bin yıllık Antikythera düzeneğinin sırrını çözdü

YUNAN TANRILARININ CENNETİNE GİRŞİ YAPIN

30 santimetre yüksekliğinde ahşap bir kutu içine yerleştirilen mekanizma, nasıl kullanıldığını anlatan bir eski yazıların olduğu bir kullanma kılavuzu ve kadranlara bağlı 30'dan fazla bronz dişli çark içeriyor. Okunabilen yazıların bir kısmında ise, “Kolu çevirin ve Yunan tanrılarının cennetine giriş yapın” yazıyor,

Londra'daki Bilim Müzesi'nde eski bir makine mühendisliği küratörü olan Michael Wright, mekanizmanın nasıl çalıştığını ve çalışan bir kopyasını bir araya getirdi. UCL ekibi ise Wright ve diğerlerinin çalışmalarından yaralanarak üzerindeki yazıtları ve antik Yunan filozofu Parmenides tarafından tanımlanan matematiksel yöntemi kullanarak, gezegenler ve diğer cisimleri belirledi.