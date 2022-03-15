Bilim insanları felaket için tarih verdi: Biyoçeşitlilik krizi kapıda

Diğer taraftan, bilim insanları çalışma için küresel türleri koruyan politikaları izlemek, araştırmak ve oluşturmak için kullanılan tür dağılım verilerinin bir koleksiyonu olan Yale'in Yaşam Haritası'nı kullandı.

Ayrıca, küresel olarak 30 binden fazla karasal tür için kentsel arazi genişlemesinden kaynaklanan gelecekteki habitat kaybını değerlendirmek için yakın zamanda geliştirilen arazi kullanımı projeksiyonları kullanıldı.