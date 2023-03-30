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Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, hızla eriyen Antarktika buzullarının okyanus akıntıları üzerinde belirgin şekilde durgunlaşmaya yol açtığını ortaya koydu. Uzmanlar bu durumun, okyanusların karbondioksit emme kapasitesini azalttığını belirterek, küresel iklim üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda uyardı.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 1

Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, okyanusun en derinlerinde yer alan ve dünya genelinde ısı ve besin maddelerinin dolaşımında kilit rol oynayan sular incelendi.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 2

Antarktika buzullarının erimesiyle derin okyanus akıntılarında durgunlaşma meydana geldiği ortaya konulan araştırmada, bu durumun iklimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 3

DURGUNLAŞMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Durgunlaşmaya, tatlı su kaynakları olan Antarktika buzullarının erimesiyle deniz suyunun yoğunluğunun azalmasının ve daha az tuzlu hale gelen sularda aşağı yönlü hareketin yavaşlamasının yol açtığı belirtildi.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 4

"İKLİM ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ VAR"

Bilim insanları, Kuzey ve Güney yarım kürelerde binlerce yıldır nispeten istikrarlı olan derin okyanus akıntılarında meydana gelen durgunlaşmanın, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kabiliyetini azalttığını ve dolayısıyla iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 5

Avustralyalı araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının mevcut oranlarda devam etmesi halinde, okyanusları yönlendiren derin su akıntılarının 2050'ye kadar yüzde 40 azalacağını tahmin ediyor.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 6

Rapora katkıda bulunan deniz bilimci Adele Morrison, okyanuslardaki dolaşımının yavaşladıkça yüzeydeki suyun hızla karbon emme kapasitesine ulaştığını, daha derinlerden karbona doymamış su ile yer değiştirmediğini ve bu durumun deniz diplerindeki besinlerin ortaya çıkmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 7
Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 8
Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 9
Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor - 10
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