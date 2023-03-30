Bilim insanları uyardı: Antarktika buzullarının erimesi nedeniyle okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

"İKLİM ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ VAR"

Bilim insanları, Kuzey ve Güney yarım kürelerde binlerce yıldır nispeten istikrarlı olan derin okyanus akıntılarında meydana gelen durgunlaşmanın, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kabiliyetini azalttığını ve dolayısıyla iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.