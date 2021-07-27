Bilim insanları uyardı: Ölümcül sıcakların görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak

KUZEY ORTA ENLEMLERİ ÖZELLİKLE TEHLİKEDE

Ayrıca, sıcak hava dalgalarının görülme sıklığının 2051-2080 döneminde 3 ila 21 katına kadar artacağı belirtildi. Söz konusu ölümcül sıcaklıklardan en fazla düzeyde kuzey orta enlemler etkilenecek ve bölgede bu tür olaylar her 6-37 yılda bir tekrar edecek.