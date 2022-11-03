Bilim insanlarından uyarı: Avrupa'daki sıcaklıklar dünya ortalamasının 2 katından fazla arttı

WMO Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa ısınan bir dünyanın canlı bir resmini sunuyor ve bize iyi hazırlanmış toplumların bile aşırı hava olaylarının etkilerinden güvende olmadığını hatırlatıyor. Geçen yıl olağanüstü seller ve devasa orman yangınları ölüme ve yıkıma neden oldu” diye konuştu.