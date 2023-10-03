Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi

Mikroplastikler 11 kilometre derinliğindeki Mariana Çukuru'ndan Everest Dağı'nın tepesine kadar Dünya'nın neredeyse her yerinde bulundu. Japonya’da yapılan yeni bir çalışma, mikroplastiklerin bulutlarda bile dolaştığını ortaya koydu. Bilim insanları, mikroplastiklerin yağmur yoluyla insanların yediği ve içtiği her şeyi kirlettiği konusunda uyardı. Peki mikroplastikler sağlığı nasıl tehdit ediyor?

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 1

Japonya'daki araştırmacılar Fuji ve Oyama dağlarına tırmandı ve bu dağların zirvelerini örten bulutlardan gelen suda mikroplastik buldu.

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Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 2

Bilim insanları, bu mikroplastiklerin plastik yağmuru olarak Dünya'ya geri döndüğü ve  canlıların yediği ve içtiği her şeyi kirlettiği konusunda uyarıda bulundu.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 3

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARA NEDEN OLABİLİR"

Waseda Üniversitesi'nden çalışmanın  başyazarı Hiroshi Okochi, "plastik hava kirliliği" sorunu acil bir şekilde ele alınmazsa, gelecekte geri dönüşü olmayan ve ciddi çevresel hasara neden olabilir." dedi.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 4

Bununla birlikte, çalışma kapsamında bilim insanları bulutlardan su toplamak için Fuji Dağı ve Oyama Dağı'na tırmandı. Daha sonra fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için örneklere gelişmiş görüntüleme teknikleri uygulandı.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 5

Ekip, havadaki mikroplastiklerde boyutları 7,1 ila 94,6 mikrometre arasında değişen dokuz farklı türde polimer ve bir tür kauçuk tespit etti. Araştırmacıların bildirdiğine göre, her bir litre bulut suyu 6,7 ila 13,9 adet plastik içeriyordu.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 6

Bilim insanlarına göre bu durum, parçacıkların hızlı bulut oluşumunda ve dolayısıyla iklim sistemlerinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Okochi, mikroplastiklerin üst atmosfere ulaşıp güneş ışığından gelen ultraviyole radyasyona maruz kaldıklarında bozunarak sera gazlarına katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 7

Mikroplastikler, çeşitli kaynaklardan çevreye yayılıyor. Plastik ambalajlar, giysiler ve kozmetik ürünler gibi günlük yaşamın bir parçası olan ürünlerden kaynaklanan mikroplastikler, atıkların parçalanması sırasında çevreye salınıyor. Ayrıca denizler ve okyanuslar gibi doğal su kaynaklarında da mikroplastik kirliliği gözlemleniyor.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 8

Öte yandan, mikroplastiklerin insan sağlığına olan etkileri hala tam olarak anlaşılmış değildir, ancak bazı olası riskler aşağıda sıralanmıştır:

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 9

MİKROPLASTİKLERİN SAĞLIĞA ZARARLARI NELERDİR?

Zehirli Kimyasalların Taşıyıcısı Olabilirler: Mikroplastikler, su ortamında bulunan toksik kimyasalları emebilir ve taşıyabilirler. Bu, mikroplastiklerin insanlar için zehirli maddelere maruz kalma riskini artırabilir.

Solunum Yolu ve Sindirim Sistemi Sorunları: Mikroplastiklerin hava yoluyla solunması veya gıdalara bulaşması durumunda, solunum yolu ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabileceği düşünülmektedir.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 10

İltihap ve Toksin Maruziyeti: Bazı araştırmalar, mikroplastiklerin vücutta iltihaplanma süreçlerini tetikleyebileceğini ve bağışıklık sistemine zarar verebileceğini göstermektedir.


Hormonal Etkiler: Bazı çalışmalar, mikroplastiklerin hormon dengesini bozabileceğini ve endokrin sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini öne sürmektedir.

Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi - 11

Biyolojik Birikim: Mikroplastiklerin organizmalar tarafından emilebildiği ve biyolojik olarak birikebildiği bilinmektedir. Bu, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

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