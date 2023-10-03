Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi

Mikroplastikler, çeşitli kaynaklardan çevreye yayılıyor. Plastik ambalajlar, giysiler ve kozmetik ürünler gibi günlük yaşamın bir parçası olan ürünlerden kaynaklanan mikroplastikler, atıkların parçalanması sırasında çevreye salınıyor. Ayrıca denizler ve okyanuslar gibi doğal su kaynaklarında da mikroplastik kirliliği gözlemleniyor.