Bilim insanlarından uyarı: Mikroplastikler bulutlarda tespit edildi
Mikroplastikler 11 kilometre derinliğindeki Mariana Çukuru'ndan Everest Dağı'nın tepesine kadar Dünya'nın neredeyse her yerinde bulundu. Japonya’da yapılan yeni bir çalışma, mikroplastiklerin bulutlarda bile dolaştığını ortaya koydu. Bilim insanları, mikroplastiklerin yağmur yoluyla insanların yediği ve içtiği her şeyi kirlettiği konusunda uyardı. Peki mikroplastikler sağlığı nasıl tehdit ediyor?
Japonya'daki araştırmacılar Fuji ve Oyama dağlarına tırmandı ve bu dağların zirvelerini örten bulutlardan gelen suda mikroplastik buldu.