Bill Gates’e yeni taciz suçlaması: Kadın çalışanına uygunsuz mesajlar attığı ortaya çıktı

Öte yandan Gates, yakın zamanda gözden düşmüş finansçı ve seks işçisi kaçakçısı Jeffrey Epstein ile daha önce birkaç kez görüştüğünü bildirdiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gates, 1975'te Microsoft'u kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.

Gates ve eşi Melinda Gates, yaklaşık 30 yıllık birlikteliğin ardından Ağustos ayında boşandı. Çift, birlikte kurdukları hayırseverlik örgütü Bill ve Melinda Gates Vakfı'na hala ortak liderlik ediyor.