Bill Gates'ten Covid-19 açıklamaları: İnsanların kollarına neden çip koymak isteyeyim ki?

'SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?'

"Salgın nasıl ve ne zaman bitecek?" ve "Omicron, 'Covid ile yaşayabileceğimizi' gösteriyor mu? Yoksa 2022'de köşede başka tehlikeli varyantlar mı var?" soruları sorulan Gates, Omicron varyantının özellikle aşılanmamışlar üzerindeki korkunç etkilerine dikkat çekti.

"Ülkeler Omicron dalgasını deneyimledikçe sağlık sistemleri zorlanacak. Ağır vakaların çoğu aşılanmamış insanlar olacak" diyen Bill Gates, "Omicron bir ülkeden geçtiğinde, yılın geri kalanında çok daha az vaka görmeli, böylece Covid daha çok mevsimsel grip gibi tedavi edilebilir" şeklinde konuştu.