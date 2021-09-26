Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

Anadolu Ajansı 26.09.2021 - 10:28

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 1
ABD’nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012’de Usame Bin Ladin’in Abbottabad’a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 2
O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin’in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 3
Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 4
Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 5
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 6
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 7
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 8
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü - 9

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