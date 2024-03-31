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Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Polis, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 1

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 2

Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 3

Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 4

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 5

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 6

Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı.

Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 7

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE ESİR TAKASI GÖSTERİLERİ YAPILDI

Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığının önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 8

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar attı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 9

Kaplan Caddesi’nden yürüyerek Bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

Meşaleler taşıyan protestocular her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığının önünde çeşitli bölgelerde ateş yaktı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 10

Bakanlığın önünde polis ile protestocular arasında yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşan göstericiler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 11

Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 12

Otoyola atlı polisler de indi.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 13

İsrail polisi, otoyolda en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 14

Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 15

İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.

Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı - 16

GÖSTERİCİLERDEN "BAŞBAKAN'A İSTİFA" ÇAĞRISI

Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşma yapan İsrail Askeri İstihbaratı eski Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçladı.

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