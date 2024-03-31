Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrısı
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Polis, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.
Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.