Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı

"SON DERECE TEHLİKELİ BİR DAVRANIŞ"

Koornneef, "Bu durumdan çok endişe duyuyoruz ve uygun kurumlarla çalışıyoruz. Başka birinin kimliğine bürünmek ve tıbbi tedavi görmek tehlikelidir. Bu, sahte bir kimlikle aşı olan kişiyi ve aşı yaptırmadığı halde aşı yaptırmış gibi sağlık kaydı tutulan kişinin hayatını riske atıyor” dedi.