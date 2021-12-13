Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı

Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir erkeğin, para karşılığında başkaları adına corona virüs aşısı yaptırdığı ortaya çıktı. Yetkililer, bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptıran adamın davranışını "aptalca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Aşı yaptırırken kimlik göstermenin gerekmediği Yeni Zelanda'da, çoğu mekan ve kamu kuruluşu aşı kartını zorunlu tutuyor.

Haberler - ntv.com.tr - AP 13.12.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 11:49

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 1

Yeni Zelandalı bir adam, aynı günde 10 doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 2

PARA KARŞILIĞINDA BAŞKALARI İÇİN AŞI YAPTIRDI

Stuff adlı haber sitesi, ismi açıklanmayan ve şu anda soruşturma altında olan adamın birkaç aşı merkezini ziyaret ettiğini söyledi. Yerel basın ise  söz konusu adamın para karşılığında başkaları için aşı olduğunu bildirdi. 

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 3

Yeni Zelanda Covid-19 aşı ve bağışıklama programı yöneticisi Astrid Koornneef, Sağlık Bakanlığı'nın konuyu çok  ciddiye aldığını söyledi. 

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 4

"SON DERECE TEHLİKELİ BİR DAVRANIŞ"

Koornneef, "Bu durumdan çok endişe duyuyoruz ve uygun kurumlarla çalışıyoruz. Başka birinin kimliğine bürünmek ve tıbbi tedavi görmek tehlikelidir. Bu, sahte bir kimlikle aşı olan kişiyi ve aşı yaptırmadığı halde aşı yaptırmış gibi sağlık kaydı tutulan kişinin hayatını riske atıyor” dedi.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 5

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı olayın nerede geçtiğini açıklamadı. Ancak, adama mümkün olan en kısa sürede doktora gitmesinin tavsiye edildiği belirtildi. 

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 6

Auckland Üniversitesi'nden aşı uzmanı Helen Petousis-Harris konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut çalışmaların bu kadar aşırı dozları kapsamadığını ve bir günde 10 doz  aşı olan birine ne olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 7

"İNANILMAZ DERECEDE BENCİLCE"

Petousis-Harris, vücudun aşıya karşı bağışıklık tepkisi oluşturduğu için adamın bir veya iki gün boyunca yorgun hissetmesinin muhtemel olduğunu söyleyerek olayı, "İnanılmaz derecede bencilce" olarak tanımladı.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 8

“ÖLME İHTİMALİ YOK”

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Graham Le Gros, ise adamın davranışı "aptalca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Adamın 10 doz aşıdan ölme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak çok fazla doz almasınını aşının  işe yaramayacağı anlamına gelebileceğini sözlerine ekledi.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 9

AŞI OLURKEN KİMLİK GÖSTERMEK ZORUNLU DEĞİL

Diğer taraftan, Yeni Zelanda'da insanlar aşı olurken kimlik göstermek zorunda değiller. Ülkedeki birçok işletme ise yalnızca tam aşılanmış kişilerin bu yerlere girmesine izin veren yerli bir aşı sertifikası kullanıyor.

Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 10

Öte yandan 5 milyon nüfuslu ülke, pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 12 bin 500 vaka ve 46 ölüm bildirdi. Yeni Zelanda, sakinlerin yaklaşık yüzde 89'u tamamen aşılandı.

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Bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptırdı - 12
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