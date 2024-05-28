Bir haftada 3 şiddetli türbülans! Dünya çapında hangi rotalar en çok etkileniyor?

Birçok kişiyi hava taşıtlarıyla seyahat etmekten alıkoyan türbülansın en çok görüldüğü üçüncü güzergah, ortalama 16 bin 750 edr ile Çin'in Lancou ile Çengdu şehri arasındaki 661 kilometrelik uçuş rotası oldu.



Listeyi ortalama 16 bin 579 edr ile Japonya'nın Tokoname şehri ile Sendai şehri arasındaki 517 kilometrelik uçuş hattı takip etti.



Öte yandan, İtalya'nın Milano şehriyle İsviçre'nin Cenevre şehri arasındaki 214 kilometrelik uçuş hattı, ortalama 16 bin 398 edr ile en çok türbülansın yaşandığı beşinci hat olarak belirlendi.



Listeyi sırasıyla Çin'in Lancou şehri ile Şianyang şehri, Japonya'nın Osaka şehri ile Sendai şehri, Çin'in Şianyang şehri ile Çengdu şehri arasındaki güzergahlar ve Çin'in Şianyang şehri ile Çongçing şehri arasındaki uçuş rotası takip etti.



Listenin son sırasında ortalama 16 bin 16 edr ile İtalya'nın Milano şehri ile İsviçre'nin Zürih şehri arasındaki 203 kilometrelik güzergah yer aldı.