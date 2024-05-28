Bir haftada 3 şiddetli türbülans! Dünya çapında hangi rotalar en çok etkileniyor?
Bir hafta içinde ardı ardına şiddetli türbülans olayları yaşandı. Singapur Havayolları'ndaki ölümcül olay ve Türkiye üzerinde Doha-Dublin seferi yapan uçağın yolcularının yaralanmasının ardından Türbülans nedir? Dünyadaki en türbülanslı rotalar nereler? sorusu gündeme geldi. Şili-ABD, türbülansın en çok yaşandığı güzargah olurken, uzmanlar iklim değişikliğinin türbülansı artırdığını söylüyor. İşte detaylar...
Singapur Havayolları'na ait uçağın, Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Singapur uçağından beş gün sonra, Doha-Dublin seferi yapan Katar Havayolları’na ait bir uçak, Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girmiş ve Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralanmıştı. Türbülans uçmanın yayın bir parçası olsa da bazı noktakar türbülans için daha uygun, Türbülans nedir? Dünyadaki en türbülanslı rotalar nereler?