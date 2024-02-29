Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar

1984: SOVYETLER BİRLİĞİ LÜBNAN’A BM GÜCÜ GÖNDERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

29 Şubat 1984’de Sovyetler Birliği’nin Lübnan’da 1975’de başlayıp 1990’a kadar süren iç savaş sebebiyle BM gücü gönderilmesini veto etmesi kararı, önemli BM olayları arasında yer aldı.

Veto, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine verilen bir yetkidir.

Sovyetler Birliği (Rusya), 1975'ten 1990'a kadar süren bir iç savaşa bulaşmış olan Lübnan hükümetine yardım etmek için BM gücünü çağıran bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

Fransa tarafından masaya yatırılan karar taslağı, Konsey'in "derhal ateşkes ve Lübnan üzerinden tüm düşmanlıkların durdurulması için acil bir çağrıda bulunmasını" gerektirecekti.

Buna ek olarak ve hükümet ile mutabakata varılarak, derhal kendi yetkisi altında, "Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dışındaki Üye Devletler tarafından sağlanan ve uygun olması halinde BM birliklerinden seçilen personelden oluşan bir BM gücü" oluşturacaktı. Fakat karar veto edildi.