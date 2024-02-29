Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar
Birleşmiş Milletler (BM), 4 yılda bir gelen ve "artık gün" olarak adlandırılan 29 Şubat sebebiyle, BM tarihindeki önemli 29 Şubat’ları paylaştı. İşte Birleşmiş Milletler tarihini şekillendiren bazı önemli 29 Şubatlar...
1964: ZANZİBAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE ÜYE OLDU
BM, 29 Şubat 1964’de dünyanın her bölgesindeki ulus ve bölgelerden Dünya Sağlık Örgütü için üyelik kabul etti.
Zanzibar, Aralık 1963'te İngiliz yönetiminden bağımsız hale geldi ve 112. Üye Devlet olarak BM'ye katıldı.
29 Şubat 1964'te ülke, DSÖ üyeliği için başvuruda bulundu.
O zamanlar iki ülke ayrı BM ve DSÖ üyeliklerine sahipken, Nisan 1964'ün sonunda Zanzibar ve Tanganyika tek bir BM Üye Devleti haline geldi ve birleşerek Birleşik Tanganyika ve Zanzibar Cumhuriyeti oldu.
Aynı yılın Kasım ayında ülkenin adı Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.