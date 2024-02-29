Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar

Birleşmiş Milletler (BM), 4 yılda bir gelen ve "artık gün" olarak adlandırılan 29 Şubat sebebiyle, BM tarihindeki önemli 29 Şubat’ları paylaştı. İşte Birleşmiş Milletler tarihini şekillendiren bazı önemli 29 Şubatlar...

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 1

1964: ZANZİBAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE ÜYE OLDU

BM, 29 Şubat 1964’de dünyanın her bölgesindeki ulus ve bölgelerden Dünya Sağlık Örgütü için üyelik kabul etti.

Zanzibar, Aralık 1963'te İngiliz yönetiminden bağımsız hale geldi ve 112. Üye Devlet olarak BM'ye katıldı.

29 Şubat 1964'te ülke, DSÖ üyeliği için başvuruda bulundu.

O zamanlar iki ülke ayrı BM ve DSÖ üyeliklerine sahipken, Nisan 1964'ün sonunda Zanzibar ve Tanganyika tek bir BM Üye Devleti haline geldi ve birleşerek Birleşik Tanganyika ve Zanzibar Cumhuriyeti oldu.

Aynı yılın Kasım ayında ülkenin adı Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 2

1984: SOVYETLER BİRLİĞİ LÜBNAN’A BM GÜCÜ GÖNDERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

29 Şubat 1984’de Sovyetler Birliği’nin Lübnan’da 1975’de başlayıp 1990’a kadar süren iç savaş sebebiyle BM gücü gönderilmesini veto etmesi kararı, önemli BM olayları arasında yer aldı.

Veto, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine verilen bir yetkidir.

Sovyetler Birliği (Rusya), 1975'ten 1990'a kadar süren bir iç savaşa bulaşmış olan Lübnan hükümetine yardım etmek için BM gücünü çağıran bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

Fransa tarafından masaya yatırılan karar taslağı, Konsey'in "derhal ateşkes ve Lübnan üzerinden tüm düşmanlıkların durdurulması için acil bir çağrıda bulunmasını" gerektirecekti.

Buna ek olarak ve hükümet ile mutabakata varılarak, derhal kendi yetkisi altında, "Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dışındaki Üye Devletler tarafından sağlanan ve uygun olması halinde BM birliklerinden seçilen personelden oluşan bir BM gücü" oluşturacaktı. Fakat karar veto edildi.

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 3

1996: UNGA, YERLİ HALKLAR İÇİN FONU GENİŞLETTİ

UNGA, 29 Şubat 1996’da yerli toplulukların ve kuruluşların kendileriyle ilgili toplantılara katılabilmeleri için mali olarak yardımcı olacağını duyurdu.

Bu kapsamda sağlanan fon, 2001'de Yerli Sorunları Daimi Forumu’na, 2008'de haklarına ilişkin bir uzman mekanizmasına ve 2010'da İnsan Hakları Konseyi oturumlarına katılıma yardım sağlamak da dahil olmak üzere başlangıcından bu yana sekiz kez genişletildi.

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 4

2004: GÜVENLİK KONSEYİ HAİTİ'YE ÇOK ULUSLU GÜÇ KONUŞLANDIRDI

Haiti’de kötüleşen siyasi, güvenlik ve insani duruma yardımcı olabilmek için BM Güvenlik Konseyi, 29 Şubat 2004’de çok uluslu bir geçici barış gücünün Haiti'ye konuşlandırılmasına izin verdi.

Çok uluslu barış gücüne, tüm ülkenin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak üzere üç aylık bir süre boyunca konuşlanma görevi verildi.

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 5

2016: İSRAİL-FİLİSTİN ORKESTRASI, YENİ BM KÜLTÜREL SAVUNUCUSU OLDU

BM Genel Sekreteri, 29 Şubat 2016’da Batı-Doğu Divan Orkestrası'nı BM'nin Kültürel Anlayışın Küresel Savunucusu olduğunu duyurdu.

BM kültürel anlayışını yansıtması için atılan bu sanatsal adıma ilişkin, “Genel Sekreter, orkestranın müziğinin engelleri yıkma, kültürel anlayışı teşvik etme ve topluluklar arasında köprüler kurma gücünün bir kanıtı olduğunu söyledi. Amaç, diyaloğu ve halklar arası diplomasiyi geliştirmek için İsrail ve Arap ülkelerinden genç müzisyenleri bir arada tutmaktı” denildi.

Birleşmiş Milletler tarihine damga vuran 29 Şubatlar - 6

2020: ABD-TALİBAN BARIŞ ANLAŞMASI

BM, 29 Şubat 2020’de ABD ve Taliban’ın Katar'da yaptığı barış anlaşmasını duyurdu.

Anlaşma, ABD'ye düşman olan grupların Afgan topraklarında faaliyet göstermesinin önlenmesine yönelik garantileri ve ABD birliklerinin ve müttefiklerinin 11 Eylül terör saldırılarından kısa bir süre sonra, 2001'den bu yana konuşlandırıldığı Afganistan'dan tüm yabancı güçlerin çekilmesi için bir zaman çizelgesi içeriyordu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres , ülkede 'kalıcı bir siyasi çözüm' sağlanmasına yönelik çabaları övdü ve BM'nin Afganistan halkını ve hükümetini destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

BM güçleri Ağustos 2021'de Afganistan'dan ayrıldı. Kısa süre sonra Taliban yönetimi ele geçirdi.

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