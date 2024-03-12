Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu
Firmanın üretim standartlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesiyle bilinen eski bir Boeing çalışanı ABD'de ölü bulundu. John Barnett isimli adamın öldüğü sırada davayla ilgili hukuki işlemler nedeniyle şehir dışında olduğu belirtildi. Havacılık devi Boeing, uçaklarında meydana gelen sorunlar nedeniyle davalar ve denetimlerle mücadele ediyor.
Boeing'e karşı açılmış bir davada şirket aleyhine ifade veren ve kalite standarlarındaki düşüklükle ilgili yıllardır çeşitli iddialar ortaya atan eski bir çalışan kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu.
62 yaşındaki John Barnett'in "kendi kendine verdiği" bir yara nedeniyle öldüğü ve polisin olay üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.
Ölümünden önceki günlerde şirkete karşı açılan bir davada şirket aleyhinde ifade veriyordu.