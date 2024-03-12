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Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu

Firmanın üretim standartlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesiyle bilinen eski bir Boeing çalışanı ABD'de ölü bulundu. John Barnett isimli adamın öldüğü sırada davayla ilgili hukuki işlemler nedeniyle şehir dışında olduğu belirtildi. Havacılık devi Boeing, uçaklarında meydana gelen sorunlar nedeniyle davalar ve denetimlerle mücadele ediyor.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 1

Boeing'e karşı açılmış bir davada şirket aleyhine ifade veren ve kalite standarlarındaki düşüklükle ilgili yıllardır çeşitli iddialar ortaya atan eski bir çalışan kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu.

62 yaşındaki John Barnett'in "kendi kendine verdiği" bir yara nedeniyle öldüğü ve polisin olay üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Ölümünden önceki günlerde şirkete karşı açılan bir davada şirket aleyhinde ifade veriyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 2

KALİTE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞMIŞTI

Yaşlı adam, 2017'de emekli olana kadar 32 yıl boyunca havacılık devi Boeing'de çalıştı.

Barnett, 2017 yılında sağlık nedenleriyle emekli olmuştu.

2010 yılından itibaren, uzun mesafe yolculuklarında kullanılan, son teknoloji ürünü bir uçak olan 787 Dreamliner'ın üretiminde kalite müdürü olarak çalıştı.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 3

BOEING HAKKINDA KALİTESİZLİK İDDİASI

Barnett, 2019 yılında baskı altındaki işçilerin üretim hattındaki uçaklara kasıtlı olarak standartların altında parçalar taktığını iddia etti.

Ayrıca uçakların oksijen sistemlerinde ciddi sorunlar olduğunu, bunun da acil durumlarda dört solunum maskesinden birinin çalışmayacağı anlamına geldiğini öne sürdü.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 4

"UÇAKLARA HURDA PARÇALAR TAKILIYORDU"

Çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra, yeni uçaklarda montaj sürecinin aceleye getirilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılmasından endişelendiğini söyledi, ancak şirket bunu yalanladı.

Barnett ayrıca, bazı durumlarda parçaların "hurda kutularından" çıkarıldığını ve üretim hattındaki gecikmeleri önlemek için uçaklara takıldığını söyledi. İddiasına göre, yöneticilerini endişeleri konusunda uyardı ancak herhangi bir önlem alınmadı.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 5

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ İDDİALARI DOĞRULADI

Boeing iddialarını yalanladı. Ancak ABD düzenleyicisi Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından 2017 yılında yapılan bir inceleme, Barnett'in bazı endişelerini doğruladı.

Fabrikada en az 53 "uygun olmayan" parçanın yerinin bilinmediği ve bunların kayıp sayıldığı tespit edildi. Boeing'e düzeltici önlem alması emredildi.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 6

Oksijen tüpleri sorunuyla ilgili olarak şirket, 2017 yılında "tedarikçiden alınan bazı oksijen tüplerinin düzgün şekilde açılmadığını tespit ettiğini" söyledi.

Ancak bunlardan herhangi birinin gerçekten uçağa takıldığı iddiası reddedildi.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 7

JOHN BARNETT'IN ÖLÜMÜ

Şirketin eski çalışanı Barnett, öldüğü sırada bu davayla bağlantılı hukuki görüşmeler için Charleston'da bulunuyordu.

Geçen hafta, Boeing'in avukatları tarafından sorgulandığı resmi bir ifade vermişti.

Barnett, kaldığı otelin otoparkındaki aracında ölü bulundu.

Boeing yaptığı açıklamada, "Barnett'in vefatından dolayı üzüntü duyuyoruz ve düşüncelerimiz onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 8

BOEING'DE SULAR DURULMUYOR

Eski çalışanın ölümü, hem Boeing'in hem de ana tedarikçisi Spirit Aerosystems'in üretim standartlarının yoğun inceleme altında olduğu bir zamanda gerçekleşti.

Ocak ayının başında, yepyeni bir Boeing 737 Max'in kalkıştan kısa bir süre sonra acil çıkış kapısı patlamıştı.

Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu - 9

"ŞİRKET KALİTE KONTROL GEREKLİLİKLERİNE UYMUYOR"

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun hazırladığı bir rapor, kapıyı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için tasarlanan dört cıvatanın takılmadığını ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta FAA, altı haftalık bir denetimde "şirketin üretim kalite kontrol gerekliliklerine uymadığı birden fazla örnek" bulunduğunu söyledi.

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