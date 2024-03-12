Boeing'de kalite davası krizi: Eski çalışan ölü bulundu

"UÇAKLARA HURDA PARÇALAR TAKILIYORDU"

Çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra, yeni uçaklarda montaj sürecinin aceleye getirilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılmasından endişelendiğini söyledi, ancak şirket bunu yalanladı.

Barnett ayrıca, bazı durumlarda parçaların "hurda kutularından" çıkarıldığını ve üretim hattındaki gecikmeleri önlemek için uçaklara takıldığını söyledi. İddiasına göre, yöneticilerini endişeleri konusunda uyardı ancak herhangi bir önlem alınmadı.