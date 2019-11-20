İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo’dan yapılan yazılı açıklamada, başkent La Paz’a doğal gaz ve akaryakıt taşıyan tankerlerin ikmal yapabilmesi için polis ve asker tarafından gerçekleştirilen söz konusu operasyonda 3 sivilin öldüğü duyuruldu.