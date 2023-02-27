Boris Johnson'ın atasının mumyası bilim insanlarını şaşırttı: Daha önce görülmeyen bir hastalığa sahipti

18. YÜZYILDA FRENGİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR HASTALIKTI

Öte yandan, durum ne olursa olsun, Bischoff'un hastalığının kendi döneminde kesinlikle frengi olduğu varsayılıyordu ve o dönemde bir rahibin varlıklı dul eşi için bu adını kötüye çıkaran bir hastalıktı. Dr. Hotz, “18. yüzyılda kimse bu konuda konuşmak istemiyordu. Normalde Basel'de onun sosyal sınıfından insanlar öldüğünde, kişi hakkında, kim olduğu ve benzeri konularda yazılı bir ölüm ilanı olurdu. Herkes hakkında bulduk ama onun hakkında bulamadık. Bu yüzden öldüğünde çok hızlı ve gizli bir şekilde kiliseye gömüldüğünü düşünüyoruz.” dedi.