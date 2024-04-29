Araştırmalara göre T-rex sanıldığı kadar zeki değildi
Nöron sayısı tahminlerinin zeka için güvenilir rehber olmadığı, nesli tükenmiş türlerin iskelet anatomisi, kemik dokusu, yaşayan akrabalarının davranışları ve fosillerin izleri gibi çok sayıda kanıta bakılması gerektiği belirtildi.
Aralarında davranış bilimci, paleontolog ve nörologların bulunduğu uluslararası araştırma heyeti, tyrannosaurus rex (T-rex) türü dinozorların sanıldığı gibi zeki olmadıklarını, timsah ve kertenkeleler gibi davrandıklarını ortaya koydu.