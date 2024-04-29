Araştırmalara göre T-rex sanıldığı kadar zeki değildi

NÖRON SAYILARINI DİNAZORLARIN ZEKALARINI TAHMİNDE KULLANMAK YANILTICI

Bristol Üniversitesinden Hady George, dinozorların ve diğer nesli tükenen hayvanların zekasını tanımlamak için en iyi yolun, tek başına nöron sayısı tahminlerine dayanmak yerine makroskopik anatomiden fosil izlerine kadar çok sayıda kanıtın kullanılması olduğunu belirtti.