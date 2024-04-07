Boşandıktan sonra yolsuzluğu ifşa etti: Macaristan'da 100 binler sokakta!

Ancak siyasi analistler Orban'ı koltuğundan etmek için yola çıkan Magyar'ın uzun dönemde nasıl bir etkisinin olacağıyla ilgili şimdiden öngörüde bulunmanın zor olduğunu söylüyor



Yapılan son anketlere göre Magyar partisini kurduğunda yüzde 11 ile 15 arasında bir oy potansiyeline sahip. Yani ülkenin en yüksek oy alan 3. partisi olabilir.