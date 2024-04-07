Boşandıktan sonra yolsuzluğu ifşa etti: Macaristan'da 100 binler sokakta!
Macaristan'da hükümet karşıtı yaklaşık 100 bin kişi sokağa çıktı. Protestoya Macar siyasetinde muhalefetin yükselen yıldızı olarak gösterilen Peter Magyar önderlik etti. Magyar, Adalet Bakanı olan eski eşiyle arasında geçen ve hükümet içindeki bir yolsuzluğu ifşa eden bir ses kaydı paylaştı. Bu ses kaydı Macaristan kamuoyunda büyük ses getirdi ve protestolar başladı.
43 yaşındaki Macar muhalif siyasetçi Peter Magyar liderliğinde toplanan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban muhalifi 100 bin kişi sokağa çıktı. "Korkmuyoruz" ve "Orban istifa" sloganları atarak yürüdü.