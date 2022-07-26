Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi

Afsheen'in kardeşi Yaqoob Kumbar ise "Biraz zayıf ve hala okula gidemiyor. Ancak doktor bunun zamanla iyileşeceğini söylüyor. Çok mutluyuz. Doktor kız kardeşimin hayatını kurtardı. Bizim için o bir melek" diye konuştu.



Öte yandan Afsheen için, ünlü Pakistanlı aktör Ahsan Khan, Facebook'ta Afsheen'in bir fotoğrafını paylaşarak insanları yardım etmeye çağırırken, Afsheen'in annesi ülkedeki popüler bir sabah programına davet edildi. ABD'deki bir organizatör ise ailesinin ameliyat masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için çevrimiçi bir bağış kampanyası da oluşturuldu.