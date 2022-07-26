Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi

Pakistan’da yaşıyan Afsheen Gul adlı kız çocuğunun boynu henüz bebekken geçirdiği bir kaza nedeniyle 90 derece eğimli kaldı. Aynı zamanda serebral palsiden de muzdarip Afsheen hayatı ise Hintli bir doktorun ondan haberdar olmasıyla değişti. İşte, yoksul bir ailede doğan 13 yaşındaki kız çocuğunun ilham veren hayat mücadelesi...

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 16:59 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 17:26

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 1

BBC’nin haberine göre 'ın Sindh eyaletinde ve yedi kardeşin en küçüğü olan Afsheen Gul hiç okula gitmedi veya arkadaşlarıyla oynamadı. 

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 2

Çünkü, daha 10 aylıkken ailesinin evinin balkonunda ablasının kolundan düştü. Yaşadığı talihsiz kaza Gul’un boynunu 90 derece bükük bıraktı. Ailesi onu defalarca doktora götürdü, bazı ilaçlar kullandı ve destek için boynuna bir kemer takıldı. Ancak, tüm bunların ardından küçük kızın durumu daha da kötüleşti.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 3

13 yaşındaki Afsheen'in annesi Jamilan Bibi, "Yürüyemiyor, yemek yiyemiyor veya konuşamıyordu. Yerde yatıyordu ve biz de ona her konuda yardım ediyorduk. Daha fazla tedaviye paramız yetmedi" dedi.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 4

6 YAŞINDA YÜRÜMEYİ, 8 YAŞINDA KONUŞMAYI ÖĞRENDİ

Bununla birlikte, annesi Afsheen’in ayrıca serebral palsiden de muzdarip olduğunu açıkladı. Bu nedenle Afsheen  altı yaşında yürümeyi, sekiz yaşında konuşmayı öğrendi ve  yaşıtı olan diğer çocukların gerisine kaldı.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 5

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE AMELİYAT EDİLDİ

Afsheen, 12 yıl boyunca Karaçi şehrinden yaklaşık 300km uzaklıktaki Mithi'deki evinde bu acı verici durumda yaşadı. Ancak Mart ayında Hintli bir doktorun eğik boynunu başarılı bir şekilde ameliyat etmesiyle hayatı değişti.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 6

Hindistan'ın Delhi kentindeki Apollo Hastanesi’nde karmaşık omurga ameliyatları konusunda uzman olan Dr. Rajagopalan Krishnan, Afsheen'in ameliyatını ücretsiz yapmayı teklif etti.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 7

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Ameliyattan dört ay sonra, Afsheen sonunda kendi başına yürümeye, konuşmaya  ve yemek yemeye başladı. Dr. Krishnan, ameliyat yaraları da iyileşen çocuğu  her hafta Skype üzerinden kontrol ettiğini söyledi.

Dr. Krishnan, “Afsheen, boyun bozukluğuna neden olan omurganın dönüşü olarak adlandırılan atlanto-aksiyel rotatuar çıkıktan muzdaripti. Bu muhtemelen dünyada türünün ilk örneği" dedi.

Boynu 90 derece eğik olan kız çocuğunun umut veren hayat hikayesi - 8

Afsheen'in kardeşi Yaqoob Kumbar ise "Biraz zayıf ve hala okula gidemiyor.  Ancak doktor bunun zamanla iyileşeceğini söylüyor. Çok mutluyuz. Doktor kız kardeşimin hayatını kurtardı. Bizim için o bir melek" diye konuştu. 

Öte yandan Afsheen için, ünlü Pakistanlı aktör Ahsan Khan, Facebook'ta Afsheen'in bir fotoğrafını paylaşarak insanları yardım etmeye çağırırken, Afsheen'in annesi ülkedeki  popüler bir sabah programına davet edildi. ABD'deki bir organizatör ise ailesinin ameliyat masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için çevrimiçi bir bağış kampanyası da oluşturuldu.

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