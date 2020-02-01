Brexit İngiliz gazetelerinin manşetinde: Savaşma ayrıl

İngiltere'nin 47 yılık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin sona ermesiyle ülke basınında bundan sonra olacaklar sorgulanırken, beklentiler de dile getirildi.

Daily Express "Yüksel ve parla" manşeti ile "Muhteşem yeni Britanya" vurgusu yaptı. Gazete, 10 sayfalık "tarihi Brexit baskısıyla" gelişmeye büyük yer verdi.

Sun, "Savaşma, ayrıl" manşetiyle Johnson'ın Brexit sürecinde bölünen İngiliz toplumunu yeniden bir araya getirme sözüne dikkati çekti. Haberde, Başbakanın, AB'den ayrılış konusunda bazı "kaygı ve kayıpları" itiraf ettiği ve bununla beraber "umut ve fırsat" sözü verdiği de ifade edildi.

I gazetesi "Sırada ne var?" manşetiyle çıktı. İngiltere'de hem kutlama hem protesto, Brüksel'de ise dehşetin görüldüğünü yazan gazete, İngiltere'nin bundan sonraki geleceğini sorguladı.

Guardian, "Hoşçakal' dediğimiz gün" manşetini attı. "Bir millet komşularına nasıl veda eder?" diye soran gazete, Brexit'in günün bazıları için "bağımsızlık günü", diğerleri içinse "ulusal bir yas" olduğunu belirtti.

Financial Times da "Britanya, nihayet AB bağlarını kesti" manşetiyle verdiği haberinde, Londra'nın fırtınalı üyeliğinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtanın entegrasyon sürecine eşi benzeri görülmemiş bir darbeyle sona erdiğini yazdı. Haberde, Johnson'ın cuma gecesi yaptığı açıklama "temkinli ama iyimser" olarak nitelendirildi.





Daily Mail, manşetine Brexit yerine,dünya genelinde yayılan corona virüs salgınını taşıdı. Gazete "Virüs daha kaç tane Britanyalıyı kurbn edecek?" diye sordu. Gazete ana sayfasının sağ üst köşesinde küçük bir kutuda yer vererek, "İngiltere için yeni bir şafak" dedi.

İngiltere 'demuhalif İşçi Partisi'ne yakın Mirror gazetesi de "Şimdi bize vadedilen İngiltere'yi inşa etme zamanı" manşetini attı.