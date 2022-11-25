Brezilya'da büyük coşku

Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, Katar'daki 3 puan Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı.
Turnuvaya gidemeyen Brezilyalı futbolseverler maçı ikonik Copacabana plajında izledi.
Richarlison'un iki golünde de büyük sevinç yaşandı. Neymar'ın sakatlığı anıysa korku dolu gözlerle izlediler.
Süper yıldız futbolcu sevenlerini endişelendirse de teknik direktör Tite, sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.
Brezilya'da ilginç bir maç izleme organizasyonu da vardı. Bir fabrikada karşılaşma başlayınca, makinalar durduruldu, işe ara verildi.
Katar'da stat çıkışında da Brezilya rüzgarı vardı. Sırp futbolseverlerse üzgündü.
G Grubu'nun ikinci maçlarında, Brezilya İsviçre ile, Sırbistan Kamerun ile pazartesi günü karşılaşacak.
5 şampiyonlukla tarihin en başarılı takımı olan Brezilya bu sevinci en son 20 yıl önce, 2002'de yaşamıştı.