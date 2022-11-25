Brezilya'da büyük coşku

Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.

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Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, Katar'daki 3 puan Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı.

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Turnuvaya gidemeyen Brezilyalı futbolseverler maçı ikonik Copacabana plajında izledi.

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Richarlison'un iki golünde de büyük sevinç yaşandı. Neymar'ın sakatlığı anıysa korku dolu gözlerle izlediler.

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Süper yıldız futbolcu sevenlerini endişelendirse de teknik direktör Tite, sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.

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FABRİKA İŞE ARA VERDİ

Brezilya'da ilginç bir maç izleme organizasyonu da vardı. Bir fabrikada karşılaşma başlayınca, makinalar durduruldu, işe ara verildi. 

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Katar'da stat çıkışında da Brezilya rüzgarı vardı. Sırp futbolseverlerse üzgündü.

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G Grubu'nun ikinci maçlarında, Brezilya İsviçre ile, Sırbistan Kamerun ile pazartesi günü karşılaşacak.

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5 şampiyonlukla tarihin en başarılı takımı olan Brezilya bu sevinci en son 20 yıl önce, 2002'de yaşamıştı.

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