Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp

Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu en az 2 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu. Ülkede bu yıl toprak kaymaları nedeniyle 350'den fazla insan öldü.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 1

Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan BR 367 otoyolunda heyelan yaşandı.

Yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun sürüklendiği açıklandı.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 2

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, yaptığı açıklamada, kurbanların sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 3

Arama-kurtarma personeli, kötü hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çekerken olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 4

Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü dronların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 5

BREZİLYA'DAKİ TOPRAK KAYMALARI

Brezilya'da 2022 yılında toprak kaymaları nedeniyle 350'den fazla insan öldü.

15 Şubat'taki toprak kaymasında 231 kişi ölmüştü. 27-28 tarihlerindeki aşırı yağışlarda 106 insanın öldüğü açıklanmıştı.

Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 6
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 7
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 8
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 9
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 10
Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp - 11

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